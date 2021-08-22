نائبة تطالب بتخفيض مصروفات الجامعات الخاصة و2000 منحة لأوائل الثانوية

طالبت أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام في مجلس النواب، بتقديم 2000 منحة لأوائل الثانوية العامة، مع بدء تقديم الطلاب في تنسيق الجامعات 2021، داعية الجامعات الخاصة إلى تأدية دورها المجتمعي، وعدم المتاجرة بأولياء الأمور، كما دعت إلى إعلان مبادرة لتخفيض رسوم قبول الطلاب بكلياتها، خاصة في ظل تراجع مجموع معظم طلاب الثانوية العامة.

نائبة تدعو لتخفيض رسوم الجامعات الخاصة والأهلية

وناشدت النائبة، وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بوضع لائحة مالية للجامعات والمعاهد الخاصة والأهلية، يتم من خلالها تقييم الجامعات والمعاهد وتوحيد رسوم القبول بالكليات المتناظرة، وعدم ترك تقدير الرسوم وفقا للأهواء، أو العرض والطلب.

وتساءلت النائبة، إذا كانت الكليات في الجامعات الخاصة والأهلية تقدم مناهج متشابهة، ويحصل الطلاب على شهادة معادلة للجامعات الحكومية والأجنبية، فلماذا توجد فوارق كبيرة في المصروفات، ولا يتم توحيدها حتى لا يلجأ أبناءنا الطلاب للسفر لروسيا أو أوكرانيا للحصول على شهادة جامعية معتمدة وبأسعار أقل من مصر.

200 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

وأشادت سلامة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 200 منحة دراسية لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، للدراسة في الجامعات الأهلية، كما دعت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، إلى تقديم 2000 منحة مجانية لـ2000 طالب من الأوائل على مستوى الجمهورية في التخصصات المتميزة، أو نظام الساعات المعتمدة بالجامعات، لتحفيز الطلاب الأوائل على الاستمرار في التفوق، لتكون الجامعات حاضنة للإبداع والتميّز في جميع التخصصات.

كما دعت وزارة التربية والتعليم، إلى تيسير إجراءات تقديم التظلمات على نتائج الثانوية العامة للتخفيف عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، ومراجعة التظلمات بدقة، كي يحصل كل طالب على حقه.

وبدأ طلاب الثانوية العامة،أمس السبت، التقديم للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وإعلان تنسيق الكليات وتحديد مصروفات الجامعات، حيث يتم تطبيق التنسيق الإلكتروني على الجامعات الخاصة والأهلية بقرار من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي.