تعرف على الجامعات الخاصة التي تقبل الدبلومات الفنية 2021

يناقش المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، الأحد، الموافق 29 أغسطس الحالي، بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عددا من القواعد المتعلقة بتنسيق الجامعات الخاصة 2021، وتحديد الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة 2021، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات الخاصة، والدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس، وهو الاجتماع الذي ينتظره العديد من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة حاملي الشهادات الثانوية الفنية عن الجامعات الخاصة التي تقبل الدبلومات الفنية 2021.

الجامعات الخاصة التي تقبل الدبلومات الفنية 2021 وفقاً للوائحها الداخلية

وأوضحت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعات الخاصة التي تقبل الدبلومات الفنية وفقا لقانون تنظيم الجامعات الخاصة، لافتا إلى أن قبول طلاب الشهادات الفنية 2021، يكون في عدد من التخصصات المعين ببعض الكليات، مثل الهندسة والتمريض والسياحة والإدارة، بالإضافة إلى أن القبول يخضع للوائح الخاصة بالجامعات والكليات، مؤكدا أن قانون تنظيم الجامعات أتاح للجامعات الخاصة حرية قبول طلاب الدبلومات الفنية من عدمه.

وتابعت المصادر بأن قانون تنظيم الجامعات الخاصة، أتاح الفرصة لطلاب الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، للالتحاق بالجامعات الخاصة، وذلك وفقا للحد الأدنى الذي سيتم تحديده من قبل الجامعات الخاصة والاشتراطات التي توضحها وفقا للوائحها الداخلية المنظمة لعملها.

** الجامعات الخاصة التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية 2021:

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- الجامعة الألمانية بالقاهرة.

- جامعة 6 أكتوبر

- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة

- جامعة مصر الدولية.

- الجامعة البريطانية فى مصر.

- جامعة الأهرام الكندية.

- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

- جامعة فاروس بالإسكندرية.

- جامعة سيناء.

- جامعة النهضة ببني سويف.

- الجامعة المصرية الروسية.

- جامعة المستقبل.

- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

- جامعة هليوبوليس.

- جامعة دراية بالمنيا.

- جامعة الجيزة الجديدة.

- جامعة حورس.

- جامعة بدر.

- جامعة المصرية الصينية.

- جامعة سفنكس.

- جامعة ميريت.

- جامعة السلام.

- جامعة العلمين الدولية.

- جامعة الملك سلمان الدولية.

- جامعة الجلالة.

- جامعة المنصورة الجديدة الأهلية.

- جامعة النيل الأهلية.

- الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.