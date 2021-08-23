«الأوقاف» تعلن جدول اختبار خطباء المكافأة بمسابقة التحسين بالأسماء

أعلنت وزارة الأوقاف مواعيد الاختبار التحريري للمجموعة الأولى من المتقدمين لمسابقة التحسين من خطباء المكافأة بمسجد النور بالعباسية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وأكدت الوزارة أنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار إفادة معتمدة من المديرية التابع لها بأنه معتمد بسجلات خطباء المكافأة لديها، ولم يسبق وقفه عن الخطابة، وأن جميع شروط التقدم لهذه المسابقة تنطبق عليه.

خطباء المكافأة

وأوضحت الوزارة، أن مواعيد اختبار المجموعة الأولى من خطباء المكافأة المتقدمين لمسابقة التحسين على النحو التالي:

السبت 4-9-2021:

1. إبراهيم عبد المحسن يونس محمد - الإسكندرية

2. أحمد بري محمد محمود البوهي - الإسكندرية

3. أحمد حمدي محمد عبد المجيد - الإسكندرية

4. أحمد سعيد سعد عيسي المصري - الإسكندرية

5. أحمد فتحي عبد العال عيسى - الإسكندرية

6. إسماعيل علي حسين عبد الرحمن - الإسكندرية

7. حسام الدين يوسف عبده مطاوع - الإسكندرية

8. حمدي محمد عبد الجواد السقا - الإسكندرية

9. خالد علي فتحي حسن - الإسكندرية

10. رائد عبد العليم عبد اللاه عطية محمد - الإسكندرية

11. رجب شعبان محمود عامر - الإسكندرية

12. سهيل شريف زكي محمد عمران - الإسكندرية

13. شريف عبد الفتاح محمد سرور الخولي - الإسكندرية

14. شعبان فتوح أحمد برهامي الدخاخني - الإسكندرية

15. شعبان محمد شعبان - الإسكندرية

16. عادل قطب محمد هلال - الإسكندرية

17. عبد الرحمن طارق عبده عبد العزيز حسين - الإسكندرية

18. محمد إبراهيم محمد السيد - الإسكندرية

19. محمد أحمد سليمان السمان - الإسكندرية

20. محمد أحمد محمد النحراوي - الإسكندرية

21. محمد عبد الرحمن داود إبراهيم - الإسكندرية

22. محمد عبد الشافي محمد أحمد - الإسكندرية

23. محمد عبد الصمد محمد محمد عمارة - الإسكندرية

24. محمد عبده حسانين سيد أحمد راجح - الإسكندرية

25. محمد فكري عبد الفضيل فرحات - الإسكندرية

26. محمد محمد النادي مصطفى رزق شمس - الإسكندرية

27. محمد محمد حسن عبد الله - الإسكندرية

28. محمد يوسف أبو النجا يوسف - الإسكندرية

29. نصر زغلول محمد علي - الإسكندرية

30. وهبان إبراهيم إبراهيم آغا - الإسكندرية

31. أبو الحمد عبد الحميد محمد أبو الحسن - الإسماعيلية

32. أحمد جمعة عاشور محمد - الإسماعيلية

33. أحمد عبد الحميد أحمد دياب - الإسماعيلية

34. أحمد محمد أحمد دياب - الإسماعيلية

35. أحمد محمد عبد الرحمن إسماعيل - الإسماعيلية

36. أحمد محمد محمد إبراهيم - الإسماعيلية

37. أحمد مهدي عبد الغفار موسي - الإسماعيلية

38. إسلام حسن عبد الموجود حسن - الإسماعيلية

39. إسماعيل سليم أحمد سليم - الإسماعيلية

40. حسام حسن غانم حسين - الإسماعيلية

41. رضا علي أحمد جادو - الإسماعيلية

42. سامح السيد عبد العزيز أحمد - الإسماعيلية

43. سامي السيد أحمد إبراهيم - الإسماعيلية

44. عبد العال علي محمد علي - الإسماعيلية

45. عبد الله محمود محمد محمد - الإسماعيلية

46. عبد المنعم عبد العزيز عبد المنعم عز الدين - الإسماعيلية

47. عبده عبد العزيز حسن سالم - الإسماعيلية

48. علي عبد السلام نصار محمد - الإسماعيلية

49. عماد محمد علي موسى - الإسماعيلية

50. محمد إبراهيم الدسوقي عبد المقصود - الإسماعيلية

51. محمد أحمد إبراهيم سليم - الإسماعيلية

52. محمد السيد محمد إبراهيم - الإسماعيلية

53. محمد حسيني أحمد إبراهيم - الإسماعيلية

54. محمد صلاح محمد عبد الغفار - الإسماعيلية

55. محمد عبود أبو زيد يوسف - الإسماعيلية

56. محمد فتوح جودة محمد - الإسماعيلية

57. محمود عبد السلام إبراهيم السيد - الإسماعيلية

58. محمود محمد عبد العزيز صالح أحمد - الإسماعيلية

59. هيبه محمد أحمد محمد - الإسماعيلية

60. أبو الحسن عامر عبد الله - أسوان

61. أبو الحمد أمين تميم عبيد - أسوان

62. أحمد إبراهيم رزق علي - أسوان

63. أحمد مصطفى محمد مصطفى - أسوان

64. أحمد منصور زغلول عبد المنعم - أسوان

65. أحمد موسي حسن أحمد - أسوان

66. أشرف محمد بدري حسين - أسوان

67. الحسين مصطفى محمود - أسوان

68. رمضان حامد عيسى محسب - أسوان

69. رمضان محمد عبد العليم سعيد - أسوان

70. الشاذلي حسن محمد علي - أسوان

71. طه هاشم زيدان - أسوان

72. عادل محمد أحمد محمد - أسوان

73. عبد الرحمن أحمد فؤاد محمد كرار - أسوان

74. عبد الرؤف محمد خليفه - أسوان

75. عبد الستار ربيع أحمد - أسوان

76. عبد الله عبد الباري صالح حسنين - أسوان

77. عبد الله فرح أحمد محمود - أسوان

78. عبد المطلب سراج الدين محمود - أسوان

79. علاء عبد الغني حامد محمد - أسوان

80. عمار أحمد مدني صالح - أسوان

81. محمد حماد حسن علي - أسوان

82. محمد صبحي محمد يوسف - أسوان

83. محمد صبرة يمني - أسوان

84. محمد عبد الواحد أحمد آدم - أسوان

85. محمد علي حامد عمر - أسوان

86. محمد علي محمد علي - أسوان

87. محمد مصطفى عبيد جاد الكريم - أسوان

88. محمود محمد عبد القادر حسن - أسوان

89. مصطفى عادل عبد الجليل الصاوي - أسوان

90. منصور سعد الله معوض سعد الله - أسوان

91. يوسف السايح حسين يوسف - أسوان

92. أبو النجا حسين بخيت محمد - الأقصر

93. أحمد باهي شعبان إبراهيم - الأقصر

94. أحمد عدلي أحمد سليم - الأقصر

95. حسن إبراهيم عباس أحمد - الأقصر

96. عبد السلام أحمد إبراهيم عبد الرحمن - الأقصر

97. عبد المحسن أحمدحسين علي - الأقصر

98. عبد النبي أحمد آدم - الأقصر

99. فتحي أحمد زوط أحمد - الأقصر

100. فتحي أمين محمد أحمد - الأقصر

101. كرم ناصر محمود جاد الرب محمد - الأقصر

102. محمد بدوي محمد مصطفى - الأقصر

103. مصطفى فخري مغربي أحمد - الأقصر

104. النوبي عبد الله النوبي برسي - الأقصر

105. هاني عباس يوسف محمد - الأقصر

106. يحيى محمد عبد الله محمد إبراهيم - الأقصر

107. ربيع سالمان عبد العزيز أحمد - البحر الأحمر

108. محمود محمد محمد زهران - البحر الأحمر

109. باسم عبد الغفار غازي السيد - بور سعيد

110. طارق عبد الصبور عبد الغني السيد - بور سعيد

111. محمد محمد الموافي علي دياب - جنوب سيناء

112. أحمد دسوقي أنور صالح - الجيزة

113. أحمد محمد عبد الحميد مراد - الجيزة

114. أحمد مصطفى محمد مرسي - الجيزة

115. أسامة الباز صادق محمد - الجيزة

116. إسلام فضل عبد الحميد محمد - الجيزة

117. إسماعيل عز الدين محمد عبد الله - الجيزة

118. إمام علي إمام علي - الجيزة

119. إيهاب محمود محمد السيد - الجيزة

120. حسام الدين جمعة محمد سيد - الجيزة

الأحد 5-9-2021م:

1. الحسن أشرف علي محمد - الجيزة

2. حسن عبد اللطيف عبد اللطيف حسن دويدار - الجيزة

3. خالدمبروك عبد الحميدبعرور - الجيزة

4. ربيع عبد الرحمن محمد محمد - الجيزة

5. سعيد صالح عبد الفتاح قطب - الجيزة

6. سعيد مرزوق محمد أحمد - الجيزة

7. سلامة عبد السميع إمبابي محمد - الجيزة

8. السيد يحي السيد سليمان - الجيزة

9. شعبان ميهوب عرفة عرفة - الجيزة

10. صفوت عبده علوان عبد الحليم - الجيزة

11. صلاح الدين عبد المنعم رمضان عبد المنعم - الجيزة

12. عادل عبد الرحمن أبو سريع عبد المعبود - الجيزة

13. عبد اللطيف صباح عبد السلام عبد اللطيف - الجيزة

14. عبد الله سعد عبد العزيز أبو العنين - الجيزة

15. عزت حامد محمد إبراهيم - الجيزة

16. علي محمود محمد - الجيزة

17. عمرو عبد الوهاب توفيق عبد الجواد - الجيزة

18. محمد إبراهيم معوض عبد الجواد - الجيزة

19. محمد أحمد فرج الله حسب الله - الجيزة

20. محمد إسماعيل رجب شرعان - الجيزة

21. محمد حسن حسن عمار - الجيزة

22. محمد سيد محمد خليل - الجيزة

23. محمد علي أحمد العيشي - الجيزة

24. محمدأحمد علي محمد عبد الرحمن - الجيزة

25. محمود شحاتة صابر محمد - الجيزة

26. موسى عبد المجيد محمود عبد المجيد - الجيزة

27. أحمد إسماعيل مندي - دمياط

28. أحمد الحسين محمد أبو صالح - دمياط

29. أحمد جمعة محمد سمك - دمياط

30. أحمد رأفت رجب سرحان - دمياط

31. أحمد عبده محمد رمضان الشرباصي - دمياط

32. أحمد محمد أحمد إبراهيم جعفر - دمياط

33. أحمد محمد سادات الراعي - دمياط

34. أحمد محمد عبد الرحمن الدياسطي - دمياط

35. أحمد محمد قطب خميرة - دمياط

36. أحمد محمد مصطفى موسي - دمياط

37. أحمد يوسف إبراهيم عصر - دمياط

38. إسلام رضا محمد السالوس - دمياط

39. إسلام محمد الزكي الطويل - دمياط

40. بشير الخير السعيد محمد النجيري - دمياط

41. خالد عبد الرحمن عطية عبد الرحمن - دمياط

42. السيد عبده عبده محمد - دمياط

43. شعبان عيد شعبان أحمد طه - دمياط

44. عبد الرحمن جلال سعد النزلاوي - دمياط

45. عبد اللطيف شعبان عبد اللطيف البرجيسي - دمياط

46. علي سعيدأحمدعيد - دمياط

47. عمار جمال محمد العدوي - دمياط

48. عمار محمد صلاح بلح - دمياط

49. عمر رضا شاكر الجوهري - دمياط

50. عمرو محمد عبد العليم بلال - دمياط

51. فتحي محمد محمد سالم الزهداني - دمياط

52. ماجد عطية السيد إبراهيم كامل - دمياط

53. محمد الشناوي مصطفى محمد - دمياط

54. محمد المهدي شلبي عيد حبلص - دمياط

55. محمد جاد عبد اللطيف فضالي خيال - دمياط

56. محمد صبحي عبد الحكيم عبد الغفار قنديل - دمياط

57. محمد عبد الرحمن طه - دمياط

58. محمد لطفي عبد الفتاح محمد - دمياط

59. محمد محمود محمد السيسي - دمياط

60. محمد يوسف محمد علي سعده - دمياط

61. محمدأحمد حامد رزق - دمياط

62. محمدالشناوي مصطفى محمد - دمياط

63. فرحان عيد عايد عيد - شمال سيناء

64. محمد عبد الكريم عباس السيد - شمال سيناء

65. إبراهيم عبد السلام أبو شناف كعيبيش - الفيوم

66. أبو بكر عبد العظيم محمد علواني - الفيوم

67. أحمد زين العابدين هواري مرسي - الفيوم

68. أحمد علي عطية إبراهيم - الفيوم

69. أحمد عوض محمد عوض - الفيوم

70. أحمد محمد السيد علي - الفيوم

71. أحمد مصطفى حسين - الفيوم

72. أحمد ممدوح عبد العليم شعبان - الفيوم

73. أحمدحسين علي محمود عبد الجواد - الفيوم

74. حذيفة عبد التواب عبد الله - الفيوم

75. حسام أحمد عبد الظاهر - الفيوم

76. خطاب ماهر عبد الحليم حسان - الفيوم

77. خميس سيد أمين جادالله - الفيوم

78. خميس محمد عبد اللطيف - الفيوم

79. ربيع محمد عبد الجواد عبد المجيد - الفيوم

80. رمضان محمود كامل سلومة - الفيوم

81. سعيد محمد سيد خليفة - الفيوم

82. السيد محمد عبد المحسن علي - الفيوم

83. شريف أحمد عبد المجيد عطيه - الفيوم

84. شريف حجازي سيد - الفيوم

85. طه عبد الله مصطفى محمد - الفيوم

86. عبد الله أحمد عبد المعز - الفيوم

87. عبد الله محمد عبد الغني مسعود - الفيوم

88. عبد الله محمود محمد علي - الفيوم

89. عصام عبد المجيد حسين علي - الفيوم

90. علاء فتحي عطية أحمد - الفيوم

91. علي خميس راشد جاد - الفيوم

92. علي عبد العظيم علي رسلان - الفيوم

93. علي محمد عوض محمد - الفيوم

94. عماد إبراهيم عبد الجواد حسن - الفيوم

95. عمر محسن أحمد عبد الله - الفيوم

96. عيد شعبان محمد الجوهري - الفيوم

97. مجدي عطية واعر - الفيوم

98. محمد جمعة عبد الحليم علي - الفيوم

99. محمد حسين محمد أبو بكر - الفيوم

100. محمد ذكي السيد سالم - الفيوم

101. محمد سعد إمام حسن - الفيوم

102. محمد عبد العظيم السيد عبد الحميد - الفيوم

103. محمد مختار أحمد خضر - الفيوم

104. محمد معوض عبد السلام - الفيوم

105. محمود سيد عبد القوي عبد الرحمن - الفيوم

106. محمود عبد العظيم عبد الغني - الفيوم

107. مصطفى حسين محمود حسين - الفيوم

108. مصطفى محمد يوسف سعيد - الفيوم

109. مؤمن سليم أحمد صميدة - الفيوم

110. ياسر السيد محمد علي - الفيوم

111. ياسر فتحي حلبي عبد الله - الفيوم

112. ياسر محمد أحمد جاب الله - الفيوم

113. حازم حسن أبو هاشم أحمد - القاهرة

114. حسام منصور حسن أحمد عمران - القاهرة

115. حسن محمد السيد أحمد - القاهرة

116. الحسن محمد كامل إبراهيم طه - القاهرة

117. عبد الحليم أبو زيد الفاوي أبو زيد - القاهرة

118. عبد الرحمن علي علي محمد - القاهرة

119. عبد الرحمن محمد محمود الزيني - القاهرة

120. عثمان محمد عبد الوهاب عبد الحفيظ رحمة - القاهرة

الإثنين 6-9-2021م:

1. علاء الدين خلف الله محمد جيد - القاهرة

2. عمرو عواجة أحمد عويمر - القاهرة

3. محمد أحمد محمد السيد - القاهرة

4. محمد رجب أحمد شبل - القاهرة

5. محمد عبد الباسط جابر متولي عكاشة - القاهرة

6. محمد وحيد محمد أحمد - القاهرة

7. محمود عبد التواب عبد العظيم محمد أحمد - القاهرة

8. محمود غريب علي محمد - القاهرة

9. يوسف حسان محمود هاشم - القاهرة

10. أحمد إبراهيم شاكر مصطفى - قنا

11. أحمد محمد عبده حفني - قنا

12. أشرف محمد أحمد أحمد - قنا

13. الأمير محمود حسين أحمد - قنا

14. حسين أحمد إدريس أحمد - قنا

15. حسين خلف الله أحمد خلف الله - قنا

16. حفني عبد الكريم حسني عبد الله - قنا

17. زكريا محمود عبد الباسط علي - قنا

18. شعبان توفيق أحمد توفيق - قنا

19. عابدين جلال داود أمين - قنا

20. عبد الرؤوف جبر جهلان حفني - قنا

21. عبد اللاه عكاشة أحمد إسماعيل - قنا

22. عبد الله عمر مطاوع عمر - قنا

23. عبده حمام حسين محمد - قنا

24. عصام عبد الناجي توفيق ضرار - قنا

25. عصام محيسن محمد محمد - قنا

26. علي أحمد محمد مصطفى - قنا

27. عماد حمدي علي عباس - قنا

28. عمران محمد عبد اللطيف علي - قنا

29. محمد رفعت محمد رسلان - قنا

30. محمد محمود أبو بكر حسين - قنا

31. محمد محمود عبد الحميد محمد - قنا

32. محمد محمود علي حفني - قنا

33. محمد محمود محمد أحمد - قنا

34. محمد مصطفى عبد الشافي محمد - قنا

35. محمود أحمد محمود قاسم - قنا

36. محمود هنداوي مرعي حسين - قنا

37. مختار صابر مرتضى فراج - قنا

38. مصطفى عابدين سعيد أحمد - قنا

39. مصطفى محمد أحمد عارف - قنا

40. مصطفى محمد خلف الله علي - قنا

41. مصطفى مراد خليفة مصطفى - قنا

42. وليد حمدي علي خليل - قنا

43. أحمد سعيد إبراهيم علي - مرسى مطروح

44. مصطفى محمد عبد النعيم ريان - مرسى مطروح

45. إبراهيم عبد الله أحمد محمد - المنيا

46. أبو بكر فتحي محمد إسماعيل - المنيا

47. أبو زيد جابر عبد الرحيم أبوزيد - المنيا

48. أحمد جمال إبراهيم محمود - المنيا

49. أحمد جمال عيسى إبراهيم - المنيا

50. أحمد رمضان أبو بكر محمود - المنيا

51. أحمد سعد بدر الدين أحمد - المنيا

52. أحمد سلطان سيد أبو اليذيد - المنيا

53. أحمد صبحي عبد المعز زيان - المنيا

54. أحمد محمد الحفني محمد المكاوي - المنيا

55. أحمد محمد صالح عبد الرحيم - المنيا

56. أحمد محمود فاروق ناجي - المنيا

57. أحمد ناجي عبد العليم حسين - المنيا

58. إسماعيل محمد الحفني محمد المكاوي - المنيا

59. أشرف علي محمد علي - المنيا

60. أيمن حسن عبد المالك عثمان - المنيا

61. حسين إبراهيم أحمد عبد العزيز - المنيا

62. حسين فهمي حسن عبد الحليم - المنيا

63. حمادة خلف أحمد بدوي - المنيا

64. خالد شاكر عبد الماجد عبد اللطيف - المنيا

65. خيري محمد عبد الله عباس - المنيا

66. ربيع محمد عبد اللطيف عيد - المنيا

67. رضا علي عباس إبراهيم - المنيا

68. صابر كامل محمد عبد الغفار - المنيا

69. صلاح عرابي محمد أحمد - المنيا

70. طه محمد الخياري عثمان علي - المنيا

71. عبد الله صبحي فهمي عثمان - المنيا

72. عبد المجيد عبد الغني عبد المجيد رزق - المنيا

73. علي حسن عبد العظيم حسين - المنيا

74. علي كمال عبد العزيز توني - المنيا

75. عمر فتحي عزتلي سليمان - المنيا

76. عمرو محمد جمعة إبراهيم - المنيا

77. فؤاد أحمد علي عبد الله - المنيا

78. كامل أبو بكر كامل أبو بكر - المنيا

79. محمد شعبان عبد العزيز حافظ - المنيا

80. محمد أحمد سعد توفيق - المنيا

81. محمد أحمد عبد الكريم عبد العزيز - المنيا

82. محمد جمال توني قناوي - المنيا

83. محمد عبد الرحمن محمد محمود - المنيا

84. محمد عبد العال عثمان عبد العال - المنيا

85. محمد عبد الكريم محمد خليفه - المنيا

86. محمود حلمي عبد الوهاب محمد - المنيا

87. محمود سلامة جودة عيسوي - المنيا

88. محمود سيد عبد الحميد عبد الحي - المنيا

89. محمود محمد توفيق عبد الله - المنيا

90. مخيمر محمد عبد الحكيم عبد السلام - المنيا

91. مصطفى سامح محمد عباس - المنيا

92. مصطفى كامل محمد عباس - المنيا

93. ناصر فؤاد محمد الجنيدي - المنيا

94. هواري محمد ماهر فارس عثمان - المنيا

95. وليد أحمد حسن عبد الحافظ - المنيا

96. إبراهيم صلاح عبد الحافظ محمد - الوادي الجديد

97. عاطف محمود محمد سيد - الوادي الجديد

98. محمد جمال محمد أحمد - الوادي الجديد

99. محمود عبد الظاهر فؤاد محمد - الوادي الجديد

100. مصطفى خلف محمود - الوادي الجديد

101. مصطفى عبد الصبور عمر محمدين - الوادي الجديد

102. نصر عبد الرحمن منصور عبد الرحمن - الوادي الجديد

103. يوسف سعد بخيت أحمد - الوادي الجديد