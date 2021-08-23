رنا سماحة عن شائعات انفصالها: حياتي الخاصة ملكي

رفضت المطربة رنا سماحة، التعليق بالتأكيد أو النفي على أنباء انفصالها عن الملحن سامر أبو طالب، وذلك بعد قيامها بحذف صورها معه من حسابها الرسمي عبر تطبيق «إنستجرام».

وقالت سماحة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها لا تحب الحديث عن حياتها الشخصية على الملأ، بدعوى أنها لم تترب على ذلك، مضيفة: «حياتي الخاصة ملكي لا يصح أن أتحدث عنها».

وكانت المطربة رنا سماحة، أعلنت الجمعة الماضي، عن حملها في طفلها الأول من زوجها الملحن سامر أبوطالب، ونشرت عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، عدة صور تظهر حملها معلّقة عليها: «إحساس كبير.. شعور خطير بحاجة جامدة بتربطنا».

رنا سماحة تعلن حملها بطفلها الأول

وتستعد رنا سماحة لإحياء حفل غنائي في 7 سبتمبر المقبل على مسرح ساقية الصاوي، كما أعلنت، عبر حسابها على «إنستجرام»: «بناءً على طلب الغاليين حبايب القلب، إن شاء الله يوم 7 سبتمبر بساقية الصاوي بالزمالك الساعة 8 مساءً بقاعة النهر، هاستناكم ومجهزالكم مفاجآت حلوة كتير».

ومؤخرا أطلقت رنا سماحة أغنية بعنوان «أوبا» التي تعاونت فيها مع المخرجة بتول عرفة، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم.

وتدور فكرة الكليب حول فتاة تحب شابا وتصلها رسالة منه، بأنه يحبها لتتفاعل مع الرسالة وتشعر بكثير من السعادة والبهجة إلى أن تكتشف في نهاية الفيديو أنه أرسلها عن طريق الخطأ.

وكان آخر ظهور لرنا سماحة، خلال عزاء شقيق الفنان رامي صبري، الذي توفى الشهر الماضي في حادث غرق بترعة المريوطية، وحرصت رنا رغم حملها على قديم واجب العزاء وكانت أول الحضور.