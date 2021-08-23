وكيل صحة بورسعيد يتفقد مخزون الطعوم و الأمصال بالمديرية

تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، المخزن الإقليمي للطعوم والأمصال التابع لمديرية الشئون الصحية، اليوم الاثنين، وذلك خلال جولة تابع فيها رصيد الطعوم والأمصال، وكذلك حركة اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، كما تابع انتظام عمل سلسلة التبريد الخاصة بحفظ الطعوم والأمصال.

وأشاد وكيل وزارة الصحة ببورسعيد بجهود الدكتورة بانسيه إبراهيم، مسئول التطعيمات بالمديرية، وكافة العاملين بالمخزن، على ما يقومون به من جهد، في توفير وحفظ الطعوم والأمصال في المخزن الإقليمي التابع لمديرية الصحة.

من جانب آخر، أكد الدكتور أحمد أبو هاشم استمرار جهود الفرق الطبية المتنقلة لتطعيم المواطنين بالجهات الحكومية والمصانع وكافة مواقع التجمعات، مشيراً إلى الإقبال الكبير من المواطنين على تلقي لقاح كورونا.

استمرار العمل في الإجازات بمراكز لقاح كورونا ببورسعيد

وأكد «أبو هاشم» أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة في العمل بكامل طاقتها، خلال جميع أيام الأسبوع، بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببورسعيد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

5 مراكز لتقديم لقاح كورونا للمواطنين في بورسعيد

ودعا وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، من خلال «الوطن»، المواطنين إلى التسجيل على الموقع الإلكتروني، سواء المسافرين أو غير راغبي السفر، مشيراً إلى أنهم عليهم التوجه إلى مراكز اللقاح في المحافظة، البالغ عددها 5 مراكز، بالإضافة إلى مكتب السفر، لافتاً إلى أن هذه المراكز تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، لتلقي لقاح كورونا، بعد تسجيلهم على الموقع الإلكتروني.

ولفت «أبو هاشم» إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا في محافظة بورسعيد بلغ حوالي 54 ألف مواطن، حتى الأن، وأضاف: «نطمح فى تطعيم كافة المواطنين في بورسعيد، وندعوهم للتسجيل على الموقع الإلكتروني، حتى يتلقى اللقاح في سهولة ويسر»، مشيراً إلى أن كل الرسائل بدأت تباعاً، وهو ما سنجده ملموساً على أرض الواقع خلال الأيام القادمة.