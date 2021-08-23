رابط منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد في مصر

طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الإسراع والتسجيل لتلقى فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا، التي وضعتها الوزارة، والتي يمكن التسجيل لها في دقائق معدودة، فالأمر لا يحتاج سوى هاتف "موبايل" أو كمبيوتر محمول "لاب توب"، موصل بشبكة الأنترنت، ولمعرفة خطوات التسجيل عبر المنظومة يمكن اتباع الخطوات التالية:

1) الدخول إلى منظومة تسجيل فيروس كورونا المستجد من خلال هذا الرابط.

2) الضغط على أيقونة "التسجيل لطلب اللقاح" وهو أيقونة مستطيلة لونها أخضر وموجودة يمين الشاشة.

3) سوف يظهر 4 أيقونات يمكن الاختيار منها حسب حالتك، وتشمل العاملين في القطاع الطبي، أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية، فئات أخرى، تطعيم بغرض السفر.

4) إذا كنت عاملاً في القطاع الطبي لابد من إحضار ما يثبت حالة العمل سواء كارنية نقابة الأطباء أو بيان حالة الوظيفة، أو خطاب من جهة العمل.

5) إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة يجب إحضار ما يثبت طبيعة المرض المزمن.

7) بعد اختيار الأيقونة المناسبة ولتكن "فئات أخرى"، سوف يتم إدخال مجموعة من البيانات كالتالي:

- اختيار لغة التواصل.

- الاسم كما هو مدون في البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

- اختيار بلد الجنسية.

- إدخال الرقم القومي.

- تاريخ الميلاد.

- اختيار النوع "ذكر - أنثى".

- المحافظة التي ترغب في تلقى اللقاح بها.

- اختيار المركز الذي ترغب في تلقي اللقاح به.

- ذكر إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة أم لأ وفي حال الإصابة يتم ذكر نوع المرض المزمن.

- اختيار الوظيفة.

- إدخال البريد الإليكتروني.

- إدخال رقم الهاتف المحمول والضغط على زر تحقق بعدها، يتم تقديم رسالة على الهاتف وبه رقم التحقق الذي يتم إدخاله مرة أخرى في خانة التحقق.

- إدخال رقم هاتف محمول آخر لسهولة الوصول إليك في حل عدم عمل رقم الهاتف الأصلي.

8) الضغط على زر استكمال ويمكن تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي، أو أي تقارير طبية في حال وجود أمراض مزمنة.

9) استعراض بنود الموافقة المستنيرة لتلقي اللقاح والضغط على زر الموافقة بعد قراءتها.

10) سوف يظهر لك بعد ذلك رقم الطلب الخاص به وسوف يتم إرسال رسالة لك على رقم الهاتف المحمول برقم الطلب، والذي يجب الاحتفاظ به عند ذهابك لتلقي اللقاح فيما بعد.

بعد النجاح في تسجيل تلقى طلب اللقاح على منومة تسجيل تلقي لقاح كورونا المستجد، سوف تقوم وزارة الصحة مراجعة البيانات ، وارسال رسالة لك فيما بعد بموعد ومكان تلقى الجرعة الأولى من اللقاح.