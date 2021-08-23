مستشار الرئيس: كورونا فيروس خطير.. ومصر على أبواب الموجة الرابعة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن بعض الدول لا تقبل دخول مواطنين حاصلين على أنواع معينة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لكن من المؤكد أن اللقاحات الموجودة في مصر ويتم استخدامها بها جانب إيجابي ومؤثرة ومعتمدة، وتم تطعيم بها ملايين من البشر، وتم التأكد من هذا كله عن طريق هيئة الدواء المصرية، موضحًا أن مصر تسعى لتطعيم 40 مليون مواطن بنهاية العام الجاري وهذا عدد كبير جدا.

مصر تسعى لتطعيم 40 مليون مواطن بنهاية العام الجاري

وأضاف «تاج الدين»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر على أبواب الموجة الرابعة وهناك تزايد في الإصابات في الفترة الحالية ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى يتم تجنب الإصابات ويجب الحد من التجمعات، كما أن عدد الشباب في مصر الأقل من 18 سنة كبير جدًا، وبالتالي عندما يتم تطعيم 40 مليون مواطن مصري ممن هم فوق الـ18 سنة يشكل هذا الأمر عددا كبيرا من المجتمع، موضحًا أن كورونا فيروس خطير، «لو عندك واحد بس بيموت من كورونا يبقى ده فيروس خطير، اللي مش خطير هو اللي ييجي للإنسان ويمشي دون ما يُسبب له أي مشاكل، حياة أي إنسان مهمة للبلد ولأسرته، كورونا له تداعيات اجتماعية واقتصادية ومرضية.

من يصاب بكورونا على الأقل يأخذ شهر من أجل العلاج

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن من يصب بكورونا على الأقل يأخذ شهرا من أجل العلاج، حتى وإن كانت حالته بسيطة، «بيكون قاعد من الشغل وقاعد في البيت أو قاعد بيعاني، وفيه حالات بتيجي متوسطة وتاخد علاج، وفيه حالات شديدة، بتدخل المستشفيات والرعايات، لو عاوزين تشوفوا خطورة كورونا قابلوا حد من اللي جالة كورونا أو عانى من أن أحد أفراد أسرته فقد نتيجة لكورونا».

90% من إصابات كورونا بسيطة ومتوسطة

وأردف أن 90% من إصابات كورونا بسيطة ومتوسطة، «بس أهم شيء حياة الإنسان، محدش يضمن أنه يبقى حالته بسيط ومين يبقى شديد، إحنا عارفين أن أصحاب الأمراض الصدرية أو القلب، أكثر عرضه للمشاكل، لكن أي حد ممكن يحصله مشكلة من كورونا»، موضحًا أن المصاب بكورونا عليه أن يأخذ لقاح من 3 لـ4 أشهر بعد الشفاء، «الإصابة نفسها بتعمل أجسام مناعية، كأنه أخذ تطعيم طبيعي، بيبقى عنده أجسام مناعية قد تمتد لـ6 أشهر، بس لو عاوز ياخد لقاح ياخد بعد 3 أشهر أفضل».