منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد في مصر.. تعرف على التفاصيل

وضعت وزارة الصحة والسكان منظومة للتسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد في مصر، وأكدت أنها الجهة الوحيدة المنوط بها تطعيم المواطنين بلقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا، وحذرت أي جهة تروج لنفسها بأنها تقوم بتطعيم المواطنين، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل منشأة تروج لذلك.

منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد في مصر

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن فعالية لقاح كورونا، مشيرة إلى أن جميع لقاحات كورونا فعالة وآمنة ولا داع للخوف أو التوتر، بالإضافة إلى أن جميع لقاحات كورونا مجانية للمصريين وغير المصريين المقيمين في مصر، موضحة أن الأعراض الجانبية تتضمن ارتفاع درجة الحرارة أو حكة أو احمرار موضع التطعيم أو تنميل في الكتف، مشيرة إلى أن هذه الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها في غضون يومين فقط ولا تحتاج إلى طبيب.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات الحجز على منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد في مصر، وجاءت على النحو التالي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا من هنا

-اختيار الفئة المستهدفة.

- ملئ البيانات المطلوبة والتي تتضمن الرقم القومي والاسم الرباعي وتحميل التاريخ المرضي إن وجد.

- اختيار مكان التطعيم والموافقة على شروط تلقي اللقاح.

- استقبال رسالة تحمل رقم الطلب.

- انتظار رسالة من الوزارة تفيد بموعد ومكان التطعيم.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري، تحسبا لأي موجة مرتقبة لفيروس كورونا في مصر.

وطالبت الوزارة، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار والبعد عن المناطق المزدحمة.