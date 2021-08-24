مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-8-2021 في محافظات مصر

مواعيد الصلاة من الكلمات التي تزداد عليها معدل البحث على الموقع العالمي «جوجل» حيث مواقيت الصلاة تتغير بشكل طفيف يوميًا، كما انها تختلف من منطقة لأخري ومحافظة لمحافظة، بسبب تغيرات الجو والفصول.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» في إطار خدماتها الإخبارية، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس في عدد من المحافظات المصرية، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات، فضلا عن مواعيد الفروض الخمس في عدد من المدن العربية والتي جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتختلف مواقيت الصلاة اليوم، من محافظة إلى أخرى وفقاً للتوقيت المحلي لكل محافظة، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:55

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب 06:26

أذان العشاء: 07:48

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:58

أذان الظهر: 12:03

أذان العصر: 03:39

أذان المغرب: 06:33

أذان العشاء: 07:56

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:55

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 03:35

أذان المغرب 06:29

أذان العشاء: 07:51

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:02

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:24

أذان العشاء: 07:43

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:53

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 03:32

أذان المغرب: 06:27

أذان العشاء: 07:48

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما تختلف مواقيت الصلاة في الدول العربية، وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:43

أذان الظهر: 12:23

أذان العصر: 03:47

أذان المغرب: 06:44

أذان العشاء: 08:14

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:34

أذان الظهر: 12:21

أذان العصر: 03:51

أذان المغرب 06:46

أذان العشاء: 08:16

مواقيت الصلاة في الرباط

أذان الفجر: 05:21

أذان الظهر: 01:30

أذان العصر: 05:09

أذان المغرب 08:03

أذان العشاء: 09:26.