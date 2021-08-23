«هيئة الدواء»: انتظروا لقاحا مصريا 100% بجودة وفاعلية عالية ضد كورونا قريبا

قال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة توطين صناعة الدواء في مصر، لذلك جرى العمل في إحدى الشركات المصرية، على إنتاج لقاح معتمد به عالميًا، وهو «سينوفاك»، الذي يُنتج في الوقت الحالي، وهذه تُعد باكورة، «إن شاء الله في القريب العاجل، سننتج لقاح مصري بنسبة 100%، ذا جودة عالية، وذا مأمونية وذا فاعلية، وإن شاء الله نسمع الخبر ده في القريب العاجل».

رخصة التسجيل العادي قد تتراوح من 5 لـ 10 سنوات

وأضاف «الخطيب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، «إن شاء الله في بضعة أشهر، يكون فيه لقاح من علمائنا المصريين، واحنا معاهم، وندفعهم وواقفين جنبا الى جنب معاهم»، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن الرخصة الخاصة بتسجيل الأدوية تكون مدتها 5 سنوات، وفي بعض الحالات تزيد لـ10 سنوات، بينما الرخصة الاستثنائية الطارئة مدتها 6 أشهر.

رخصة التسجيل الطارئ تكون 6 أشهر ويمكن مدها

وأشار نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن العالم تغير، وبدأنا منذ عام ونصف، نسمع عن الاستخدام الطارئ، وهذا الأمر جرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك دول أوروبا، موضحًا أن كل اللقاحات التي طُرحت للوقاية من فيروس كورونا، في كل دول العالم، لقاحات حاصلة على استخدام طارئ، «من اسمها كده، هو استثناء في فترة ما حصل فيها جائحة، تبقى عبارة عن موافقة استثنائية للظروف الطارئة، وتبقى محددة المدة».

أصدرنا رخصة استخدام طارئ لـ6 لقاحات في مصر

وتابع: «الرخصة دي بتبقى لمدة 6 أشهر، ولما تخلص نديها 6 شهور أخرى وفقا للنظام العالمي، واللي بيستخدم الدواء اللي أخذ رخصة الاستخدام الطارئ يكون تحت عين وبصر السلطة الصحية، الحمد لله احنا متواكبين مع العالم، إن فيه رخصة استخدام طارئ، لـ 6 لقاحات في مصر، صدرت لهم الرخصة لمدة 6 شهور، الجهات الصحية العالمية معتمدة هذا اللقاح، ومنظمة الصحة العالمية توصى بيه، واحنا في مصر لازم نخش في ركاب العالم».