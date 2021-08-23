أشرف زكي لـ«الوطن»: لم أحول سمية الخشاب للتحقيق.. الصورة عادية

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ما تردد منذ ساعات عبر السوشيال ميديا، عن إحالة الفنانه سمية الخشاب إلى التحقيق بعد واقعة الصورة التي نشرتها عقب عقد قران الفنان أحمد سعد.

وقال زكي في تصريحات لـ«الوطن»، الصراحة الصورة عادية جدا، ولا أفهم لماذا تم تفسيرها عكس ذلك، واضح من الصوره أنها تشير بنصف قلب، مشيرا إلى أن الذي يثبت ذلك التعليق، ما كتبته فوق الصورة «أحبكم كلكم»

وأضاف زكي، لا يوجد شيء يدين سمية، الصورة عادية.

سمية تثير الجدل بصورة عقب عقد قران أحمد سعد

وكانت سمية الخشاب، أثارت الجدل عقب عقد قران أحمد سعد، حيث نشرت صورة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحمل إشارة حرف «سي» أو نصف قلب بيدها، ما فسره البعض، أنها تشير إلى أحمد سعد، لتضيف سمية بعد 4 ساعات من الجدل، جملة «أحبكم كلكم»، ورغم إضافة سمية تعليق على الصورة، إلا أنه لا زالت حالة جدل حولها، بسبب إشاره يدها التي فسرها البعض بأنها هجوم على أحمد سعد.

أحمد سعد يعقد قرانه

وعقد الفنان أحمد سعد منذ أيام، قرانه على عارضة الأزياء علياء بسيوني، في سرية تامة، واقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء المقربين.

جدير بالذكر، أنه كان تردد منذ أشهر قليلة، انفصال الثنائي أحمد سعد وعلياء بسيوني، والتزم كلا منهما الصمت، ولم ينفي أحدهما الخبر أو يثبته، ليتفاجئ جمهور سعد، بإعلان عقد قرانه قبل الحفل بساعات قليلة، بحضور أقرب المقربين فقط، ليرد عمليا على مطلقي الشائعات.