تراجع جماعي لأسعار الحديد والبيليت عالميا.. والأسواق تشهد «حرق»

سجلت أسعار الحديد والخامات تراجعا خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري، وكشفت بيانات الأسواق العالمية، التي نقلها الاتحاد العربي للصلب أن خام الحديد الصيني تراجع في 20 أغسطس الجاري إلي 145.2 دولار للطن، مقارنة بـ171 دولارا في 5 أغسطس.

تراجع أسعار الخردة في تركيا إلى 450 دولارا

وأظهرت البيانات تراجع أسعار الخردة في تركيا إلى 450 دولارا مقارنة بـ 463.5 دولارا للطن في بداية الشهر الجاري، كما سجلت أسعار البيليت 630 دولارا للطن، مقارنة بـ660 دولارا للطن في أول الشهر الجاري.

تراجع سعر طن حديد التسليح إلى 688 دولارا

وبحسب البيانات فقد تراجع سعر طن حديد التسليح إلى 688 دولارا، مقارنة بـ 715 دولار للطن في الأسبوع الأول من أغسطس، بينما بلغ طن مسطحات الصلب على الساخن في الصين 920 دولارا، هبوطا من 940 دولارا في 9 أغسطس الجاري.

من ناحية أخرى، قال محمود سلامة رئيس مجلس إدارة «أروميكس جروب» لتجارة مواد البناء إن أسعار الحديد في السوق المحلية تشهد عملية «حرق أسعار»، حيث يبيع بعض التجار الحديد بأقل من سعر المصنع، في محاولة لتوفير السيولة النقدية.

وأضاف لـ«الوطن» أن عملية حرق الأسعار الحالية تمتد إلى نحو عام، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها السوق هذا الأمر بتلك المدة الزمنية، مشيرا إلى أن الطلب على الحديد مستقر نسبيا، حيث تنتج المصانع نحو 600 ألف طن في المتوسط.

ولفت إلى أن الأسعار المحلية مرتبطة بالأسعار العالمية المتداولة في البورصات، والتي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر الماضية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن انخفاض أسعار الحديد محليا أو ارتفاعها لا يحدث بين يوم وليلة، حيث تأخد الأسواق وقتا لاستيعاب الزيادات أو التراجعات الجديدة التي تحدث في الأسواق العالمية، موضحا أن استهلاك السوق المحلية من الحديد يدور حول 7.2 مليون طن سنويا في المتوسط.