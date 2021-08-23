وزير التنمية المحلية يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات جنوب سيناء

التقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء للعام المالي 2021 / 2022، والجاري تنفيذها بهدف تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين الخدمات، ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية على أرض محافظة جنوب سيناء.

استعراض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

واستعرض محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء معدلات تنفيذ بعض المشروعات منها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي فى عدد من المناطق مثل قرية الجبيل بطور سيناء، ومشروعات الطرق بمنطقة حمام موسى، ورفع كفاءته بمدينة طور سيناء، وقال محافظ جنوب سيناء، إنه من المقرر أن يجري افتتاح 4 محطات لتحلية مياه البحر خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن مدينة طور سيناء تشهد خلال الفترة الحالية جهودًا مكثفة ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطويرها والارتقاء بها اجتماعيً وعمرانيًا واقتصاديًا ووضعها على خارطة السياحة المحلية والعالمية مثل باقي مدن محافظة جنوب سيناء السياحية.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالجهود التي تبذلها المحافظة لتنفيذ تلك المشروعات المهمة، والتي ستحقق نقلة نوعية وحضارية كبيرة لأهالي جنوب سيناء، فى ظل ما تمتلكه من مقومات تاريخية وسياسية وثقافية وأثرية ودينية وعالمية.

وقال وزير التنمية المحلية، في بيان صحفي، اليوم، إن مشروعات تطوير وتجميل وتوسعة الطرق الرئيسية والجانبية بجنوب سيناء، وعلى رأسها مشروع الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ وازدواج طريق الجبيل، بهدف تسهيل الحركة المرورية للسيارات والمركبات .

وأكد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظة، والتي تمس حياة المواطنين، لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة، تمهيدًا لافتتاحها مع ذكري انتصارات أكتوبر القادمة .

استعراض جهود المحافظة لإنشاء وتوسعة بعض المدارس

كما تابع وزير التنمية المحلية، جهود المحافظة لإنشاء وتوسعة بعض المدارس، لإتاحة الخدمات التعليمية لكافة أبناء مدن المحافظة خاصة فب المناطق الجبلية والوديان.

واستعرض آخر المستجدات الخاصة بمشروعات منظومة المخلفات الصلبة، والجهود الجارية لتطوير ورفع كفاءة 4 محطات فرز أولى للمخلفات، بما يساهم في تحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، بمدن المحافظة والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري بهم.

وأكد وزير التنمية المحلية على تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، ووضع خطة قابلة لتطبيق استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد .

مناقشة جهود المحافظة في تدريب ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري

وتضمن اللقاء مناقشة جهود المحافظة في تدريب ورفع كفاءة العاملين والارتقاء بالعنصر البشري بالجهاز الإداري للمحافظة، وذلك وفقًا للبروتوكول الثلاثي الموقع بين الوزارة وجنوب سيناء والأكاديمية الوطنية للتدريب.

واطلع وزير التنمية المحلية على تقرير خاص بتطوير منظومة تقديم الخدمات للمواطنين، وميكنة المراكز التكنولوجية والتحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لضمان وجود فريق عمل كفء وفعال، لحوكمة الأداء الحكومي، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أيسر وأسرع، وتحقيق أعلى معدلات رضا للمواطن عن تلك الخدمات، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة وربط كافة الخدمات إلكترونيًا، وفصل مقدم الخدمة عن المواطنين .