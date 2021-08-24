صندوق النقد يوزع 650 مليار دولار على الدول الأعضاء لمواجهة كورونا

تترقب دول العالم تنفيذ قرار صندوق النقد الدولي بتوزيع مخصصات من حقوق السحب للدول الأعضاء بالصندوق بقيمة إجمالية تصل إلى 650 مليار دولار ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الصندوق الدولي دخل قرار حقوق السحب حيز التنفيذ أمس الاثنين الموافق 23 أغسطس الحالي.

جورجييفا: يمثل سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي

وقالت مدير عام الصندوق كريستالينا جورجييفا، في البيان: «سيوفر تخصيص حقوق السحب الخاصة سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي، مما يكمل احتياطيات البلدان من النقد الأجنبي ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة».

وأكدت «جورجييفا» أن تخصيص صندوق النقد الدولي يمثل فرصة مهمة للعالم، وإذا استخدم بحكمة، فهو فرصة فريدة لمكافحة هذه الأزمة غير المسبوقة إذ يمثل قرار حقوق السحب بصندوق النقد الدولي الأضخم في تاريخ الصندوق منذ تأسيسه في وقت يسعى الصندوق إلى دعم الاقتصاد العالمي في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا المستمرة منذ عام 2019.

وأشارت إلى أن التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة هو وسيلة لتكملة احتياطيات النقد الأجنبي الخاصة بالبلدان الأعضاء تسمح لها بتقليص الاعتماد على الدين الداخلي أو الخارجي ذي التكلفة الأعلى من أجل بناء الاحتياطيات.

وأوضحت «جورجييفا» أنه يمكن للبلدان استخدام المساحة التي يوفرها تخصيص حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتكثيف معركتها ضد الأزمة.

في مطلع أغسطس الحالي وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على توزيع نحو 650 مليار دولار كتوزيع عام من وحدات حقوق السحب الخاصة بكل دولة لدعم الاقتصاد العالمية والمساهمة في توفير سيولة دولية.

275 مليار دولار ستذهب إلى البلدان الناشئة والنامية

وأوضح صندوق النقد الدولي أن توزيع حقوق السحب الخاصة على البلدان يتناسب مع حصصها في صندوق النقد الدولي، وهذا يعني أن حوالي 275 مليار دولار ستذهب إلى البلدان الناشئة والنامية، وستحصل منها البلدان منخفضة الدخل على حوالي 21 مليار دولار أي ما يعادل 6% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات مشيراً إلى أنه يوفر إطار لتقييم الآثار الاقتصادية الكلية للتخصيص الجديد، ومعالجته الإحصائية وحوكمته، وكيف يمكن أن يؤثر على القدرة على تحمل الديون.