«الصحة»: نستطيع إنتاج 18.5 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» شهريا في مصر

قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إن الإنتاج المصري من لقاح سينوفاك فاكسيرا المضاد لفيروس كورونا، سيكون موجودًا من الغد أول كمية منه، مؤكدًا أن مصر تستطيع إنتاج من 15 لـ18.5 مليون جرعة من هذا اللقاح شهريًا، ما يضمن استدامة اللقاحات على أرض مصر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية جاسمين طه زكي، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي».

إلزامية التطعيم لكل من هم فوق الـ18 سنة من الطلاب

وأضاف «عبد الفتاح»، أنه يجري العمل والتنسيق مع وزارتي التعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، وكذلك الأزهر الشريف، من أجل تطعيم جميع الطلاب وأساتذة الجامعات بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، من أجل ضمان عام دراسي جيد بلا أي مشكلات، إذ تم العمل على إلزامية التطعيم لكل من هم فوق الـ18 سنة، خاصة في التعليم الجامعي، فضلًا عن أن هناك موافقة لإعطاء لقاحات جديدة، لمن حصلوا على لقاحات ليست مناسبة للدول الراغبين في السفر لها.

تحديث بروتوكول علاجي لفيروس كورونا

وأكد رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، أن الدولة تهتم بكل العاملين في العملية التعليمية، وكذلك تطعيم الراغبين في السفر، والراغبين في أخذ اللقاحات من أجل العمل أو من أجل السفر أو الدراسة أو العلاج، «دي حاجة جميلة جدا»، موضحًا أن هناك أدوية جديدة جاءت لمصر ضمن بروتوكول علاج كورونا، وهي أحدث العلاجات التي تقلل من حدة دخول المستشفيات، أو حدوث مضاعفات المرض بالنسبة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

الدولة لا تبخل على مواطنيها بالعلاج

وأردف أن هناك تعليمات من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للجنة العلمية التي توضع بروتوكول كورونا، بالعمل على التحديث الدائم، ومواكبة أحدث العلاجات التي أثبتت كفائتها في كل دول العالم، فهناك جيل جديد من الأدوية، يجري أخذه عن طريق 3 جرعات، قد دخل مصر، وهو يقلل مضاعفات كورونا، ويقلل الحاجة لدخول المستشفيات والرعايات المركزة، وهذا إنجاز كبير، يؤكد أن الدولة لا تبخل على مواطنيها بالعلاج».