الصحة: رسوم شهادة لقاح كورونا 25 جنيها للطلبة «واللي مش قادر مش هيدفع»

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن التطعيم بلقاح كورونا مجانا تماما مثله مثل علاج كورونا، لافتة إلى أن هناك أدوية كان ثمن الحقنة الواحدة 18 ألف جنيه ومع ذلك كانت توفرها الدولة مجانا للمرضى، مشيرة إلى أن هناك بعض الرسوم البسيطة لاستحراج الشهادات الخاصة بالتطعيم باللقاح، ومن لا يمكنه الدفع سيجري إعفاؤه، وبالنسبة للطلاب فإن رسوم الشهادة 25 جنيها فقط، ومن لديه مشكلة في هذا المبلغ سيجري إعفاؤه أيضا.

وأضافت «زايد» خلال مؤتمر صحفي تعقده الآن حول مستجدات كورونا، أن من أخذ اللقاح جرعة أولى في دولة أخرى يستطيع أخذ الجرعة الثانية في مصر ولكن بشرط إحضار ما يثبت حصوله على الجرعة الأولى حتى يحصل على الشهادة، ومن لم يأخذ اللقاح نهائيا ينتظر دوره مثل أي مواطن، ومن يسافر لأغراض العمل أو التعليم يكون له أولوية، مشددة على أن الحوامل لا يأخذون اللقاح إلا بعد الولادة بشهرين.

رصد أول حالة مصابة بمتحور «دلتا بلس» في منتصف يوليو الماضي

وشرحت وزيرة الصحة، أنه جرى رصد أول حالة مصابة بمتحور «دلتا بلس» في منتصف شهر يوليو الماضي، لسيدة تبلغ 35 عاما، ولم تستدع حالتها دخول المستسفى، ثم جرى رصد حالات أخرى لم تدخل المستشفى لبساطة الحالات، لافتة إلى أن مشكلة متحور «دلتا» هي سرعة الانتشار وليس صعوبة الحالات.