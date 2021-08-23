«الصحة»: تطبيق تحديثات جديدة ببروتوكول علاج كورونا خلال أيام

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن اللجنة العلمية لمكافحة وباء كورونا، اجتمعت صباح الإثنين، للاتفاق على آخر تحديثات لبروتوكول العلاج المصري المخصص للتعامل مع الإصابة بوباء كورونا، موضحا أن التحديثات الجديدة ستطبق خلال أيام بعد موافقة وزيرة الصحة عليها.

حسام حسني: بروتوكول علاج كورونا بعد التحديث سيشمل العلاج بالأجسام المضادة وبعض الأدوية المحفزة لجهاز المناعة

وأوضح «حسني»، خلال مداخلة هاتفية مساء الأثنين، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، أن بروتوكول علاج كورونا بعد التحديثات سيشمل العلاج بالأجسام المضادة بالإضافة إلى بعض الأدوية المحفزة لجهاز المناعة.

حسام حسني: نمتلك خبرة الآن في التعامل مع فيروس كورونا.. «مبقاش مستحدث»

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن مصر تمتلك خبرة الآن في التعامل مع هذا الفيروس، موضحا أن كلمة «مستجد» التي كانت تلازم وصف الفيروس دائما، أصبحت غير موجودة في القاموس المصري.

حسام حسني: لاحظنا حدوث تليف بنسيج الرئة لبعض حالات كورونا وأضفنا أدوية تمنع حدوث هذا التليف

وأوضح أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، كانت قد لاحظت أن بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا يحدث لها تليف أو التهاب على مستوى نسيج الرئة بصفة شديدة، وعلى أثره بدأنا نضع أدوية ببروتوكول علاج تمنع حدوث هذا التليف، مؤكدا أن تحديثات بروتوكول العلاج تتم باستمرار وعلى مدار الساعة.

وأردف أن الدولة نجحت في الفترة الأخيرة أيضا في توفير احتياطي كبير جدا من الأكسجين اللازم لمصابي فيروس كورونا.