أعراض متحور «دلتا» لفيروس كورونا في مصر

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن اكتشاف أول حالة مصابة بمتحور «دلتا بلس» في مصر، وقالت الوزيرة في تصريحات لها بمؤتمر صحفي انعقد اليوم لإعلان مستجدات فيروس كورونا ووضع مصر من اللقاحات إن أول حالة مصابة بفيروس «متحور دلتا بلس» كانت لسيدة تتراوح عمرها 35 عامًا، والحالة بسيطة وكانت لا تستدعي الدخول للمستشفي، مؤكدة أن متحور «دلتا بلس» لم يثبت أنه الأشرس ولكنه الأسرع في الانتشار.

أعراض «متحور دلتا» في مصر

وفي سياق متصل، قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أعراض فيروس كورونا المتحور في مصر، لا تختلف كثيرًا عن أعراض فيروس كورونا، وتتضمن أعراضه سيلانا في الأنف والتهاب الحلق وصداعا شديدا.

الصحة: متحور دلتا ليس خطيرا ولكنه الأسرع انتشارًا

وأضاف المصدر أن أعراض فيروس كورونا متداولة ومعروفة وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حمي أو فقدان حاستي الشم والتذوق أو آلام في البطن أو آلام في العظام أو الصدر، لافتًا إلى أن أعراض فيروس كورونا لم تتغير، ولكن شكل الأعراض هو الذي تتغير، فمدة ارتفاع درجة الحرارة في الجسم أصبحت طويلة والكحة أصبحت ببلغم معها، منوهًا بأن متحور دلتا ليس خطيرا ولكنه يتميز عن باقي المتحورات بأنه الأسرع في الانتشار، وجميع اللقاحات أثبتت فاعليتها ضده.

ودعت وزيرة الصحة والسكان المواطنين لضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين قبل الدخول في الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد في مصر، مؤكدة أن هناك ارتفاعا في أعداد مصابي الفيروس خلال الأيام القليلة الماضية وهي زيادة ضئيلة مقارنة بعدد السكان ولكنها جرس إنذار.