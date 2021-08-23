هيئة الدواء: مصطلح الاستخدام الطارئ عالمي وملتزمون بالمعايير العالمية

قال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، إن مصطلح الاستخدام الطارئ للأدوية واللقاحات، بدأ الناس يسمعون عنها، مع ظهور جائحة فيروس كورونا، لأن هذا الأمر ليس هو المعتاد، ولكن الطبيعي أن الجهات الرقابية تسمح بتداول الأدوية بعد التسجيل لمدة تتراوح بين 5 سنوات إلى 10 سنوات على حسب نوع العقار.

مصطلح الاستخدام الطارئ

وأضاف «الخطيب»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الإثنين: «مصطلح الاستخدام الطارئ إحنا مخترعناهوش والعالم كله بيقوله، خاصة في ظل الجائحة التي نعيشها، حيث يتم تداوله في مدة محددة، وعن طريق وزارة الصحة المصرية فقط، وهذا المصطلح (الاستخدام الطارئ) عالمي وإحنا ماشيين مع المعايير العالمية».

وتابع نائب رئيس هيئة الدواء المصرية: «نحن كجهة رقابية لن نسمح بتداول أي لقاح إلا بعد التأكد من سلامته، وجميع اللقاحات الموجودة في مصر معتمدة من منظمة الصحة العالمية، ومصر تتجه لتصنيع اللقاحات لاستدامة وجود اللقاحات وإمكانية تصديرها للدول الأخرى، وهذا يستلزم نقل التكنولوجيا من الصين إلى مصر».

مأمونية اللقاح شرط أساسي لتداوله

وأوضح أن المأمونية الخاصة باللقاحات شرط أساسي لتداوله في مصر، مشددًا على أنهم أجروا كل الاختبارات اللازمة على مصنع اللقاحات لمدة شهرين، وأرسلت الصين فريقًا علميًا لبحث الجودة والفعالية للقاح.

دور الهيئة لم ينته

وشدد على أن دور الهيئة لم ينته عند إصدار رخصة التصنيع، ولكنهم يتابعون كل «تشغيلة» صادرة عن المصنع، وهذا يضمن وجود فائض ومصدر دخل للدولة المصرية، مؤكدًا أن الهيئة هي السلطة الوحيدة التي تسمح بإنتاج وتداول أي مستحضر ومستلزم طبي، وتضمن معه الجودة والفاعلية والمأمونية له.