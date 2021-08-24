آلام الأسنان سبب استبعاد «بانون» من قائمة الأهلي أمام الجونة

استبعد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المدافع الدولي المغربي بدر بانون، لاعب الفريق، من قائمة الأهلي أمام الجونة، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة التاسعة مساء غد الثلاثاء، على استاد خالد بشارة في الغردقة، ضمن مباريات الجولة الـ33 -قبل الأخيرة- من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر داخل الأهلي، عن سبب قرار الجهاز الفني باستبعاد المغربي بدر بانون، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلًا: «بدر بانون خلع ضرسه أمس، ما تسبب في تورم وجهه، ليقرر الجهاز الفني استبعاده، حيث لم يشارك في التدريبات الجماعية مساء اليوم، التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة».

وكان بيتسو موسيماني، أعلن قائمة الأهلي أمام الجونة، وجاءت القائمة من 23 لاعبًا، وهم: «محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف».