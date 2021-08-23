خالد منتصر مشيدا بتصريحات السيسي عن تجديد الخطاب الديني: التنوير قادم

أشاد الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، وذلك خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

جزء من تصريحات الرئيس السيسي حول الخطاب الديني

واقتبس «منتصر»، جزء من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المداخلة، والتي قال فيها: «كلنا أتولدنا المسلم مسلم وغير المسلم غير مسلم بالبطاقة، اللي هو ورثها يعني، حد يعرف إن إحنا المفروض نعيد صياغة فهمنا للمعتقد اللي إحنا مشينا عليه؟ طب كنا صغيرين مش عارفين، طب دلوقتي كبرنا، هل فكرت ولا خايف تفكر؟ خايف تفكر في المعتقد اللي إنت ماشي عليه؟ عندك استعداد تمشي مسيرة بحث في المسار ده حتى تصل للحقيقة؟».

تصريحات السيسي تعد خطوة مهمة على طريق دولة الحداثة

وأوضح الكاتب والمفكر، أن تصريحات الرئيس السيسي تُعد خطوة مهمة على طريق دولة الحداثة، ومثل هذه التصريحات تُعد تصريحات جريئة وقوية وشجاعة يليق بالجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن بتلك التصريحات يعني أننا انتقلنا لخطوة تجديد الفكر الديني وليس الخطاب الديني فقط.

التنوير قادم وسيفرض نفسه وحركة التاريخ تؤكد ذلك

وأردف المفكر والكاتب الدكتور خالد منتصر، أننا لا بد أن نفهم بأن الدين مختلف عن الدين، والتنوير قادم وسيفرض نفسه، وحركة التاريخ تؤكد ذلك.