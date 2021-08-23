السيسي: «لازم نتحلى بالوعي ونعيد صياغة فهمنا لمعتقدنا الديني»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هناك قضايا كثيرة، لكن القضية المهمة قضية الوعي بمفهومها الشامل، «زي مثلا الوعي بالدين، يعني الناس تبقى فاهمة، هقولك تعبير صعب أوي، كلنا اتولدنا اللي مسلم مسلم، وغير المسلم غير مسلم بالبطاقة اللي هو ورثها».

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»: «المفروض نعيد صياغة فهمنا للمعتقد اللي احنا ماشيين عليه، طب كنا صغيرين مش عارفين، طب فكرت ولا خايف تفكر في المعتقد اللي أنت ماشي عليه، عندك استعداد تمشي في مسيرة بحث في المسار ده حتى تصل للحقيقة؟»