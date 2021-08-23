الخطاب الديني والدراما.. النص الكامل لمداخلة الرئيس السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، حيث تحدث عن دعم الأعمال الدرامية التي تتناول قضية الوعي وتجديد الخطاب الديني، وما يحدث في أفغانستان.

استهل الرئيس المداخلة، بالإشادة بالكاتب عبدالرحيم كمال، ووصفه بأنه شخصية رائعة، يعكس حجمًا كبيرًا من الفكر والثقافة، موجهًا رسالة له قائلا: «جهز اللي أنت عايزه وأنا معاك»، والإعلام والثقافة والفنون لها أولوية في الدولة.

تعليق الرئيس عن أحداث أفغانستان

وقال الرئيس، إن دولة أفغانستان منذ 50 عامًا، كان لها شكلا مختلفا تمامًا عما هي عليه الآن، «كان ليها شكل تاني خالص عن كده، هاتوا الكتب وشوفوا الأفلام واتفرجوا، شوفوا أفغانستان كانت عاملة إيه، وشكلها عامل إزاي منذ 50 سنة».

وأضاف: «شوفوا أفغانستان هتلاقوها دولة مختلفة عن اللي إحنا بنتكلم عليها دلوقتي»، مضيفا: «عندما تسقط الدولة، يبدأ العبث بمقدرات ومستقبل الدول، ودي طبيعة الحال طالما مفيش قيادة، مفيش ناس تتحمل المسؤولية وتاخد القرار والكل يمشي معاها، أو يتماشى معاها، ده محصلش، شوفوا أفغانستان عاملة إزاي، والكلام ده في دول تانية كتير».

دعم الأعمال الفنية التي تناقش الخطاب الديني

وعن دعم الأعمال الفنية التي تتحدث عن تجديد الخطاب الديني، قال الرئيس: «مش هخش في نقاش حول الخطاب الديني، لكن القضية كلها، إننا نحصن أبناءنا وبناتنا، والصغير والكبير يبقوا فاهمين الدنيا حوالينا ماشية إزاي، القضايا كثيرة بصراحة، قضية الفهم، فهم التحدي، التحدي اللي هو التحدي لطاقات الدول، الخطورة كلها هي استهداف الدولة».

تحديات أمام الدولة المصرية

وأضاف الرئيس السيسي، أن هناك تحديات في الدولة المصرية، وستظل قائمة، فعندما تتغلب الدولة على بعض التحديات، تأتي أخرى، معقبًا: «لفت نظري الحديث عن تجديد الخطاب الديني، أنا بدعم هذا الأمر، الناس اللي بتشتغل في أي مهمة تستهدف ربح، وده أمر طبيعي».

وأوضح: «أي عمل فني درامي مهما كان درجة رقيه، يقدر من خلال مهارة المشاركين فيه، يدعو الناس إنها تتفرج عليه، إذا كانت التكلفة المالية والربح هيبقى عائق قدام حاجة زي كده، الناس سمعاني، والأستاذة عزة شاهدة عليا، أنا بدعم ده».

قضية تطوير التعليم

أما عن قضية التعليم، قال إن قضية تطوير التعليم تحظى بنقاش واسع وكبير في المجتمع خلال المرحلة الحالية، والجميع كانوا يتحدثون لسنوات طويلة عن تطوير التعليم، وعندما بدأت الدولة في اتخاذ خطوات جادة في هذا المجال، وجدنا أن الأمور التي استقرت على مدى 40 سنة ماضية أصبحت «حالة مصرية» في مسار التعليم.

وأكد: «يا جماعة أنتوا بتدخلوا أولادكم في كليات، وبعدين مفيش شغل.. هل هدفكم تدخلوا أولادكم جامعة عشان يشتغلوا ولا ميشتغلوش؟.. إحنا بنعمل تطوير حقيقي عشان نبني شخصية حقيقية، تعرف قدراتها الحقيقية».

وتابع الرئيس: «نلاقي الناس تتكلم وكأن الدولة ضد ولادها.. وهذا مثال على الواقع الذي نعيشه في مسألة الإصلاح وتحدياتها، سواء في التعليم أو الصحة أو الإسكان».

قضية الوعي والإصلاح

وشدد الرئيس على أنه يجب التركيز على قضية الوعي بمفهومها الشامل، فتكاليف الإصلاح هائلة، يدفعها المصلح، «ولا يمكن أبدًأ للمصلح أن يكون محل رضا من الآخرين»، موضحًا: «المصلح دايما بيتكلم عن الطبيعة، وعكس المسار اللي الناس ماشية فيه، هو بيغيره عشان الأفضل، المصلح هو عمل الأنبياء والرسل».

دعوة إلى مقدمة البرنامج والكاتب عبدالرحيم كمال

وفي ختام المداخلة، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلًا من الإعلامية عزة مصطفى، والكاتب عبدالرحيم كمال، إلى جولة في المناطق التي نُقل إليها سكان العشوائيات، ليروا كيف يعيشون حاليًا، معقبا: «أنا بروح هناك كتير، لأن دول أهلي وناسي».

وجدد الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الاثنين، دعمه الشديد للأعمال الفنية التي تتحدث عن الوعي الديني، مشددًا: «أنا داعم ومستعد، والكرة عندك في ملعبك».

من جانبه، أعرب الكاتب عبدالرحيم كمال عن شكره لدعم الرئيس السيسي، قائلًا: «شكرًا لدعمك وذوقك».

وداعب الرئيس السيسي مقدمة البرنامج وقال: «أنا خدت من وقتك 10 دقايق، وأدعوا أسرة البرنامج أنهم يدوكي 10 دقايق زيادة في البرنامج».