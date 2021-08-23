السيسي: أدعم تجديد الخطاب الديني بشدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يدعم تجديد الخطاب الديني بشدة، معلنا دعمه الكامل للأعمال الفنية التي تتناول التجديد، مشيرا إلى أن الدولة تواجه الكثير من التحديات في الفترة الحالية، وأنها ستظل قائمة، موضحا أن الدولة حين تتغلب على بعض التحديات تظهر تحديات أخرى.

وقال السيسي، خلال مداخلة هاتفية اليوم، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إنه لفت نظره أن البرنامج يتحدث عن الخطاب الديني، وأنه يدعم هذا الأمر بشدة.

وتحدث الرئيس عن الأعمال الدرامية، موضحا أن الناس التي تعمل على مهمة ما، فهي تستهدف تحقيق ربح، مؤكدا أنه أمر طبيعي، «أي عمل فني درامي مهما كان درجة رقيه، يقدر من خلال مهارة المشاركين فيه، يدعو الناس إنها تتفرج عليه، إذا كانت التكلفة المالية والربح هيبقى عائق قدام حاجة زي كده، الناس سمعاني، والأستاذة عزة شاهدة عليا، أنا بدعم ده».