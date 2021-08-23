بتوجيهات رئاسية.. وصول أفراد الجالية المصرية في أفغانستان للقاهرة

وصل، منذ قليل، أفراد الجالية المصرية في دولة أفغانستان، إلى مطار شرق القاهرة العسكري، بسلام، عقب وصولهم بطائرة عسكرية، بتوجيهات رئاسية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة.

وتضم الجالية المصرية البعثة الأزهرية، ومسؤولي السفارة المصرية في أفغانستان.

القوات المسلحة تتخذ استعدادات على أعلى مستوى لاستقبالهم

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية برعاية أبنائها بالخارج، وتوفير أعلى درجات الحماية لهم، تجنبا لأية مخاطر قد يتعرضون لها بسبب الظروف التي تعيشها دولة أفغانستان الفترة الحالية.

ونفذت القوات المسلحة، تجهيزات طبية وإدارية على أعلى مستوى لاستقبال البعثة.

وشهدت العاصمة الأفغانية كابول، في الأيام الماضية، تحولا دراماتيكيا، حين تحركت عناصر حركة طالبان لتستولي على أغلب أنحاء البلاد، ومن بينها العاصمة الأفغانية «كابول»، ما دفع العديد من البلدان إلى السعي لنقل جاليتها الراغبين في العودة إلى البلاد.

الرئيس السيسي يتحدث عن اختلاف الوضع في أفغانستان حالياً عن سنوات مضت

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية قبل ساعات، عما حدث في دولة أفغانستان، موضحا أن التحدي هو «إسقاط الدول»، وليس «إسقاط الأنظمة»، مشيرا إلى أن دولة أفغانستان منذ 40 عاما كانت بشكل مختلف عما هي عليه حاليا.

وحذر الرئيس من خطورة استهداف أي دولة بهدف تدميرها، مشيرا إلى أن أهمية «قضية الوعي» بمفهومها الشامل، مشيرا إلى أهمية وجود قيادة ورأس تتحمل المسؤولية، وتتخذ القرارات، وإلا فإن سقوط الدولة قد يحدث، ويبدأ العبث بمقدراتها، وهو ما ظهر في أفغانستان ودول أخرى.

ويتصدر الجالية المصرية في «كابول»، الذين وصلوا نحو 23 فردا من عناصر الأزهر الشريف المبتعثين إلى أفغانستان، في إطار جهود الدولة المصرية والأزهر الشريف، لنشر الوسطية والسماحة والفكر القويم.

ويعمل المبعوثون من الأزهر الشريف، على التدريس في المعهد الأزهري المصري بكابول، المتواجد في العاصمة الأفغانية كابول، كما يشارك أفرادها في برامج ثقافية لنشر الفكر القويم بين أبناء الشعب الأفغاني، فضلاً عن جوانب أخرى، مثل عقد مسابقات أدبية، وورش تدريبية للدعاة وغيرهم.

وتمتد العلاقات بين البلدين لفترة طويلة، حتى إن مصر في عهد الملكية، وقعت اتفاق صداقة مع ملك أفغانستان في 1928، كما كان هناك تواصلا بين البلدين منذ العصور القديمة، وهو ما يتضح في زيارة الشيخ جمال الدين الأفغاني لمصر، وتتلمذه على يد مشايخ الأزهر الشريف.