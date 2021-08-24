«إعانة كورونا».. مبادرة كاذبة تكشف تفاصيل 40 عملية احتيال على البنوك

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفاصيل واحدة من أكبر عمليات الاحتيال على البنوك، واختراق حسابات المواطنين، تحت زعم مبادرة كاذبة ووهمية تحت مسمى «إعانة كورونا»، استغلها 7 مسجلين خطر لاختراق حسابات عشرات من عملاء البنوك والاستيلاء على أموالهم.

خطة معقدة

وفقا للتحريات فقد استأجر 7 مسجلين خطر شققا سكنية في 3 محافظات وهي: «الجيزة وقنا والمنيا»، وحصلوا على خطوط هواتف محمولة، مسجلة بأسماء وهمية، وانتحل فريق منهم صفة موظفي خدمة عملاء بشركات المحمول، والفريق الثاني انتحل صفة موظفي خدمة عملاء بنوك، والفريق الثالث انتحل صفة موظفين بوزارة التضامن.

3 فرق احتيال في 3 محافظات

أجرى المتهمون مكالمات عشوائية، وطلب الفريق الذي انتحل صفة موظفي خدمة عملاء بشركات المحمول، بيانات الضحايا بحجة فوزهم بجوائز مالية، أما فريق الذي انتحل صفة موظفي خدمة عملاء البنوك، فقد طلب من الضحايا تحديث بياناتهم، أما الفريق الثالث الذي انتحل صفة موظفي الحكومة فقد طلبوا بيانات الضحايا بحجة صرف إعانات كورونا.

الجزء الثاني من الخطة

انتقل المتهمون للجزء الثاني من خطتهم بعد الحصول على بيانات الحسابات البنكية وبطاقات الدفع الإلكتروني وأجروا عمليات تحويل لأرصدتها للعديد من المحافظ المالية الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، وإجراء عمليات شرائية بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكترونى بهدف إعادة بيعها وتسييل قيمتها، والاستيلاء عليها لمنع تتبع مسار الأموال المستولى عليها.

ملاحقة المتهمين

تمكنت تحريات مباحث الأموال العامة من تتبع المتهمين، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن «الجيزة- قنا- المنيا» والإدارة العامة للمساعدات الفنية تم ضبط 5 من المتهمين، وبحوزتهم 11 هاتف محمول و35 فاتورة شراء منسوبة للعديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية تُفيد قيام المتهمين بشراء هواتف محمولة بقيمة 200 ألف جنيه وجهاز وحدة نقاط بيع إلكترونية المستخدم فى عمليات الدفع الإلكترونى- مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى وكمية من المصوغات الذهبية وبضائع إلكترونية وشاشات عرض وهواتف محمول جديدة و3 ساعات يد «من متحصلات نشاطهم».

40 جريمة

اعترف المتهمون بارتكاب 40 واقعة احتيال تمكن المتهمون من خلالها الاستيلاء على مبلغ تجاوز 500 ألف جنيه مصري خلال شهرى يوليو وأغسطس من ضحاياهم تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة القضية.