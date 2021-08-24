راشد الغنوشي يحل المكتب التنفيذي لحركة النهضة الإخوانية في تونس

أفادت قناة «العربية» بأن راشد الغنوشي حل المكتب التنفيذي لحركة النهضة الإخوانية في تونس.

وكشف الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة الماضية، عن وجود مخططات لاغتياله، مؤكدا أنها محاولات يائسة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد رفض الضغوط للإعلان عن خارطة طريق كما اقترحت الأحزاب السياسية والنقابات العمالية القوية، وأكد عوضا عن ذلك عزمه على الاستمرار في مسار «تلبية مطالب الشعب» ومحاربة الفساد.

وفي 26 يوليو الماضي، أهاب الرئيس التونسي بالشعب التزام الهدوء، وعدم الرد على الاستفزازات، ولا أهمية للشائعات التي احترفها البعض، مؤكدا أنه لا يريد أن تسيل قطرة دم واحدة، وأن القانون يُطبَّق على الجميع، وطمأن الرئيس المواطنين بأن «الدولة قائمة»، وهي معنية بالحفاظ على السلم والأمن.