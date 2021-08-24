واشنطن تتواصل مع «سول» بشأن استخدام قواعد عسكرية لإيواء الأفغان

أكد مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى، أمس الاثنين، أن بلده وكوريا الجنوبية تتواصلان بشأن احتمال استخدام قواعد عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية لإيواء الأفغان الذين تم إجلاؤهم مؤقتًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأوضح نائب مدير العمليات الإقليمية لهيئة الأركان المشتركة، اللواء وليام تيلور، إنه لا يعرف بالضبط ما الذي تم مناقشته، بخلاف ذلك الاتصال الذي يحدث.

وكان وزير خارجية كوريا الجنوبية، «جيونج إيوي يونجح»، قال في وقت سابق، إن واشنطن طلبت استخدام القواعد العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية لإيواء المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم، مشيرا إلى أنه لا توجد مثل هذه المناقشات جارية على الإطلاق.

بدورها، قالت مصادر أمريكية، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيقرر في غضون 24 ساعة إذا ما كان سيمدد مهلة 31 أغسطس للانسحاب من أفغانستان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأعلن قائد قيادة النقل في القوات المسلحة الأمريكية، الجنرال ستيفن لايونز، ولادة 3 أطفال على الأقل على متن الطائرات التي تنفذ رحلات الإجلاء من أفغانستان، وقال خلال مؤتمر صحفي: «يسعدني كثيرا أن أنقل نبأ عن ولادة طفل على متن رحلة منفذة من قاعدة رامشتاين (الألمانية). في الحقيقة ولد أكثر، 3 حسب معلوماتي الأخيرة، رغم أننا لا نحسبهم رسميا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واشار الجنرال ستيفن لايونز، إلى أعملية الإجلاء هي عملية ضخمة، والولايات المتحدة هي القوة الوحيدة القادرة على القيام بهذه العملية، موضحا أن القدرة القصوى للإجلاء من كابول ستبقى عند حدود 10400 شخص كما حدث أمس الاثنين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن مستقبل السيطرة على «مطار كابول» كان محل نقاش مع حركة «طالبان»، ومع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، مضيفا إن هناك اتفاق حقا بين كل هؤلاء الأطراف بين الولايات المتحدة والشركاء والحلفاء، ومع طالبان أيضا، على أن المصالح جميعا تتلاقى مع وجود مطار عامل.

مستشار أمريكي: واشنطن تتواصل مع حركة «طالبان» يومياً عبر القنوات السياسية والأمنية

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن واشنطن تتواصل مع حركة «طالبان» يومياً عبر القنوات السياسية والأمنية، بخصوص كل ما يحدث في كابول، مشيرا إلى إحراز تقدم ضخم في عمليات الإجلاء من أفغانستان.

واعرب المستشار الامريكي، عن ثقة واشنطن بقدرتها على إنهاء عمليات الإجلاء بحلول الموعد المحدد له في 31 أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية لا تعمل خارج محيط «مطار حامد كرزاي الدولي» في العاصمة الأفغانية «كابول».

«البيت الأبيض»: نعمل على تقديم اللقاحات لمن يتم إجلاؤهم من أفغانستان

بدورها، قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، جين ساكي، إن من يتم إجلاؤهم من أفغانستان يخضعون لفحوصات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مضيفة: «نعمل على تقديم اللقاحات لمن يتم إجلاؤهم».

من جانبه، أشار مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى أنه اتفق مع بايدن على العمل معا لضمان أن يكون جميع المؤهلين لمغادرة أفغانستان قادرين على ذلك، فيما أجرى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أمس الاثنين، اتصالًا هاتفيًا بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان جان أرنو.

واتفق الجانبان، على تنسيق الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في أفغانستان والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

دعوة باكستانية إلى المجتمع الدولي للحوار مع «طالبان»

ودعت وزارة الخارجية الباكستانية، المجتمع الدولي للحوار مع حركة «طالبان» في أفغانستان، وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن المجتمع الدولي يجب أن يبقى على اتصال بالحركة في أفغانستان.

وأضاف قريشي، أنه خلال الأيام المقبل سيجري جولة في إيران وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان لبحث الوضع في أفغانستان، وأكد الوزير الباكستاني، أن بلاده تعتزم المساهمة في إحلال السلام في أفغانستان، وتأمل بأن تعمل الدول الأخرى نفس الشيء، وفقا لما ذكرته قناة «جيو تي في» الباكستانية.

قوات المعارضة في «بنجشير» تعرض تقاسم السلطة في البلاد

ميدانيا، عرضت القوات المعارضة لـ«طالبان» في «بنجشير»، تقاسم السلطة في البلاد، موجهة تحذيرا إلى «طالبان» من الأخطاء التي عاشتها أفغانستان بسب الانفراد بالحكم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ودعا المتحدث باسم المقاومة، علي نظري، «طالبان» إلى خوض مفاوضات حقيقية، وقال إن السلام الدائم يتطلب معالجة المشاكل الأساسية لـ أفغانستان البلد المكون من أقليات عرقية وأن أي قوة سياسية تحاول الهيمنة على السياسة، فإنها ستخلق فقط شروط الحرب الداخلية واستمرار الصراع الحالي.