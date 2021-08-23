حقيقة مقطع الفيديو المتداول لعناصر حركة طالبان بدخول العاصمة كابول

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو زعم ناشروه، أنه يصور احتفالات لعناصر من حركة طالبان الأفغانية، بدخول العاصمة الأفغانية «كابول»، إلا أن اتضح خطا الادعاء، ومقطع الفيديو ملتقط قبل عدة أشهر على أنه من حفل زفاف أفغاني تقليدي، في أفغانستان.

بدء تداول مقطع الفيديو في 16 أغسطس 2021

وتظهر في مقطع الفيديو مجموعة من الرجال يحملون الأسلحة ويرقصون في العاصمة الأفغانية كابول، وعلق ناشرو مقطع الفيديو بالقول إن المشاهد تعود لـ«احتفالات عناصر حركة طالبان بدخول العاصمة الأفغانية كابول».

وبحسب وكالة «فرانس برس»، بدأ تداول هذا المقطع في 16 أغسطس 2021، عقب دخول حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابول وسيطرتها على القصر الرئاسي من دون مقاومة، بعد أن غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد على متن طائرة.

وأصبحت حركة طالبان الأفغانية المسلحة تسيطر على أفغانستان بعد هجوم واسع النطاق شنته في مايو الماضي مستغلة انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وتسبب سقوط العاصمة الأفغانية «كابول» في خلق موجة ذعر في العاصمة الأفغانية «كابول»، حيث احتشد آلاف المواطنين والأجانب في مطار كابول الدولي لمحاولة الهرب، فيما تواصل السفارات الغربية إجلاء رعاياها المتواجدين في أفغانستان.

ويعد مقطع الفيديو المتداول لا علاقة له بالتطورات الأخيرة في أفغانستان، حيث أظهر البحث عنه بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة أنه منشور قبل عدة أشهرعلى أنه لرقص عناصر من حركة طالبان الأفغانية المسلحة في حفل زفاف أفغاني تقليدي.