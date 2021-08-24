ضبط 3 أشخاص في البحيرة: عملوا سباق توك توك و2 موتوسيكل

في إطار جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن، كشف الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام عدد من قائدي الدراجات النارية «الموتوسيكلات» وإحدى مركبات التوك توك بحركات استعراضية والسير بسرعات عالية بأحد شوارع مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة.

عرَّضوا حياة المواطنين للخطر

وأوضحت الداخلية أن الواقعة تسببت في تعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل الحركة المرورية، مشيرة إلى أنه بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص مقيمين بمدينة شبراخيت.

ضبط المركبات ومستقليها

وأشارت «الداخلية»، في بيانها، إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المركبات المستخدمة في الواقعة عدد 2 دراجة نارية بدون لوحات، ومركبة توك توك، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيادتهم الدراجتين ومركبة التوك توك دون ترخيص، وقيامهم بتصوير مقطع الفيديو وعرضه على موقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب عالية من المشاهدات من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل القبض عليهم.