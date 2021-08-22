1339 قضية غش غذائي.. الداخلية تشن حملات مكثفة لمواجهة الجريمة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن النتائج التالية:

ـ ضبط «3209» قضايا متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

ـ ضبط «11909» قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

ـ ضبط «142» قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي.

ـ ضبط «101» قضية متنوعة «تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية – سرقة تيار كهربائي ومياه».

ـ ضبط «1339» قضية تموينية متنوعة أبرزها «غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، ثروة زراعية، مواد بترولية، سجائر».

جار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.