من سوهاج للإسماعيلية.. الداخلية تطارد تجار الكيف: ضبط مخدرات بملايين الجنيهات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى» ومديريتى أمن «الإسماعيلية- سوهاج» والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، حملة أمنية مكبرة؛ لضبط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في مزاولة نشاط إجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدوائر «مركز شرطة الإسماعيلية- مركز شرطة القنطرة غرب- مركز شرطة أبوصوير- قسم شرطة ثان سوهاج».

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتمكنت الحملة، من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط «كمية من مخدر الهيروين وزنت 15 كيلوجراما – مكبس بمشتملاته لمخدر الهيروين - سيارة- مبلغ مالى – هاتف محمول»، بحوزة «أحد عناصر تشكيل عصابى» وذلك حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «2,500,000» جنيه تقريبًا.

ضبط «20 لفافة لمخدر البانجو وزنت 20 كيلوجراما - 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات - مبلغ مالى – هاتف محمول»، بحوزة «شخصين لأحدهم معلومات جنائية» وذلك حال استقلالهما دراجة نارية «بدون لوحات معدنية» بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «500,000» جنيه تقريبًا.

ضبط «60 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتف محمول»، بحوزة «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية» وذلك حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «360,000» جنيه تقريبًا.

ضبط «كمية من مخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة - سيارة- مبلغ مالى– هاتفي محمول» بحوزة «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية» وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «1,500,000» جنيه تقريبًا.

مديرية أمن سوهاج

ضبط «كمية من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، آيس، هيروين)، عدد من الأقراص المخدرة، مبلغ مالى– 3 هواتف محمول - 3 أسلحة بيضاء- ميزان حساس- دراجة نارية- أدوات لتعاطى مخدر الآيس»، بحوزة «عناصر تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية» وذلك حال تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «230,000» جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.