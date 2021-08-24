جمعت شريهان ومحمد صبحي وحذفت جملة منها.. 11 معلومة عن مسرحية «إنت حر»

نشر الفنان محمد صبحي فيديو لمسرحيته «إنت حر» والتي تم عرضها منذ 38 عاما وتحديدًا عام 1983 وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب صبحي على فيديو المسرحية الكاملة: «بناءً على طلبكم مسرحية إنت حُر بطولة محمد صبحي وشريهان عام 1982 كاملة وبجودة عالية».

«الوطن» ترصد لكم أبرز 11 معلومة عن مسرحية «إنت حر»:

1- تناقش قضية مهمة وهي قضية حرية الإنسان، بشكل كوميدي.

2- مسرحية تعبر عن الحرية، وكيف يستطيع الإنسان استخدامها بشكل صحيح، وحدود حرية الإنسان، والنتائج المترتبة عليها من خلال سلسلة من المواقف الكوميدية.

3- تجيب المسرحية عن بعض التساؤلات مثل «هل تتحقق الحرية عن طريق القوة ؟ العلم؟ العمل؟ المال؟ الحب؟ السياسة؟» وتتناول هذه العناصر عبر فصولها؛ لتجيب عنها من خلال رحلة الإنسان من الميلاد إلى الوفاة في إطار من الكوميديا الساخرة.

4- بطولة محمد صبحي، شريهان، محمود القلعاوي، هناء الشوربجي، صلاح عبدالله وأحمد آدم.

5- تأليف السيناريست الراحل لينين الرملي، وإخراج محمود البربري.

6- تتجاوز مدتها 3 ساعات و18 دقيقة.

7- شهدت أزمة وقت عرضها بسبب جملة قالها الفنان صلاح عبدالله «ملعون أبواللي يزعلني ألف مرة» وأصرت الرقابة على حذفها وحُذفت بالفعل من عرض المسرحية.

8- كتبها السيناريست لينين الرملي في كتاب حمل نفس الاسم نشره عام 2007.

9-كتب لينين الرملي في إهداء المسرحية: «فإن كنت أملك نصف موهبة، وأحاول أن أصل به لأكبر عدد ممكن من الناس، إلا أنني لم أطمع يومًا أن أرضي ولو أقل عدد منهم، بقي أن أهدي هذه المسرحية إلى جيل آخر».

10- شاركت في بطولتها الفنانة الراحلة نيفين رامز زوجة الفنان محمد صبحي.

11- شاركت الفنانة هناء الشوربجي بديلة للفنانة شريهان في عروض لم يتم تصويرها.