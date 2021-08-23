محمد صبحي يسجل 10 أغنيات لمسرحيته «نجوم الظهر»

انتهي النجم محمد صبحي، من تسجيل 10 أغنيات باستوديو التكامل من مسرحيته «نجوم الظهر»، شارك في غنائها كل نجوم العرض المسرحي، الذي تقرر افتتاحه سبتمبر المقبل، على مسرح «محمد صبحي» بمدينة سنبل، والأغنيات كتبها الشاعر عبد الله حسن، ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ومهندس الصوت محمد جودة، وجرى تسجيل الأغنيات باستوديو التكامل.

محمد صبحي يعرض المسرحية على مسرح سنبل

«نجوم الظهر» يشارك فيها 30 ممثل وممثلة، يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعزف على المسرح بشكل حي، ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري، وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي، والمسرحية يقوم ببطولتها ويخرجها وكتبها النجم محمد صبحي، بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة، وديكور محمد الغرباوى، وتصميم أزياء مريام عدلي.

ويشارك في بطولة العرض، كوكبة من نجوم فرقته «استوديو الممثل» هم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندى ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة .

محمد صبحي قدم 3 مسرحيات في مدينة سنبل

يذكر أن محمد صبحي، قدم مؤخرا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع، وهي: مسرحية «خيبتنا» ومسرحية «غزل البنات» ومسرحية «النحلة والدبور»، التي تناول خلالهم قضايا مطروحة على الساحة بشكل كوميدي، ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية «النحلة والدبور» آخر مسرحياته.

كان الفنان محمد صبحي، نفى تقديمه لمسلسل بعنوان شرطة الأخلاق، الذى انتشر اسمه عبر مواقغ التواصل الاجتماعي، مؤكدا في بيان، أنه يعمل على عرض مسلسل جديد لعام 2022، لكن دون الإشارة إلى تفاصيل خاصة عنه.