استشهاد صبي فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس

استشهد صبي فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية، مخيم بلاطة شرق نابلس الواقعة في شمالي الضفة الغربية المحتلة.

من جانبه، قال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بالمدينة، أحمد جبريل، إن عماد حشاش «16 عاما» استشهد في مخيم بلاطة عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.

مصادر: «حشاش» أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجده على سطح منزله

من جانبها، أشارت مصادر محلية، إلى أن «حشاش» أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تواجده على سطح منزله، فيما تم نقل الى مستشفى رفيديا، وأعلن هناك عن استشهاده، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

بدوره، أوضح عضو اللجنة الشعبية لمخيم بلاطة، عماد زكي الطيراوي لوكالة «معا» الفلسطينية، أن «حشاش»، استشهد بعد إصابته برصاصة بالرأس من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الطيراوي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم عند الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم بالتوقيت المحلي «01:30 بتوقيت القاهرة»، من 3 محاور حيث دارت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال وعدد من المسلحين داخل المخيم.