الاحتلال يعتقل صبيا فلسطينيا في القدس ويقتحم قرية شرقي نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، صبيا من بلدة الطور، عند باب العامود بمدينة القدس المحتلة، حيث أفادت مصادر محلية، أن عناصر من جنود الاحتلال الإسرائيلي أوقفوا الفلسطيني محمود عشاير، البالغ من العمر 17 عاما، عند باب العامود، واقتادوه إلى أحد مراكز توقيف الاحتلال بالقدس المحتلة، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قرية سالم، عقب إصابة مستوطنة إسرائيلية بالرشق بالحجارة شرق نابلس.

قوات الاحتلال أطلقت العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع

وقالت مصادر محلية فلسطينية لوكالة «معا»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين في وسط وشرق البلدة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن مستوطنة أصيبت بالحجارة على الطريق الالتفافي بين مستوطنة «ايتمار وألون مورية» بعد رشق مركبتها بالحجارة من قبل عدد من الشبان قرب قرية سالم.

من جانبها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن الأسير باهر عشة من مدينة نابلس والقابع حاليا في معتقل جلبوع، لا يزال بحاجة لرعاية طبية خاصة لوضعه الصحي.

وجرت عملية قسطرة للأسير عشة، ووضع صمام بلاتين ثابت وأبدي، إلا أن من سلبياته أن يمنعه من تناول نحو 80% من الطعام، كما يمنعه من تناول الطعام الذي يحتوي على اللون الأخضر ويمنع تناول اللحوم الحمراء.

ونقل محامى الهيئة على لسان الأسير، أن ما يقلقه هو أنه يجب أن يتم عرضه على طبيب قلب للتأكد من وضع الصمام بعد إجراء العملية، وأنه ومنذ سبعة أشهر لم يتم عرضه على الطبيب، علما أنه من الضروري أن يقوم الطبيب المختص في القلب بفحصه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأكد الأسير أنه يعاني الفترة الأخيرة، من أوجاع الكلى، ويعاني من أوجاع في أسنانه وطالب بعرضه على الطبيب وفحصه.