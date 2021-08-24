إصابة 7 أشخاص بينهم 5 أطفال بتسمم غذائي في سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج العام، سيدتين و5 أطفال مصابين بحالة إعياء وقيئ، إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة بدائرة مركز المنشاه جنوب سوهاج، وتم حجزهم تحت الملاحظة الطبية بقسمي الباطنة والأطفال، لإصابتهم بتسمم غذائي، وأُخطرت النيابة العامة.

أمن سوهاج يتلقى إخطارا بتسمم 7 أشخاص

تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بورود إشارة من مستشفي سوهاج العام، بوصول كل من «سمره. م. و. ا»، 60 سنة، ربة منزل، «سميحه.ع.ا»، 60 سنة ربة منزل، «يوسف.ع. ع.ع»، 4 سنوات، «عنتر.ع.ع.ع»، 8 سنوات تلميذ، «أحمد.ع.ا.ع»، البالغ من العمر عام ونصف، «أحمد.م.ا.ع»، البالغ من العمر عام ونصف، «زياد.م.ا.ع»، 3 سنوات، يقيمون بدائرة مركز المنشاه، مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر إثر تناول طعام فاسد.

ضباط مباحث المركز ينتقلون لمكان الواقعة

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال الأولى والثانية، قررتا حدوث إصابتهم عقب تناول وجبة طعام منزلي فاسدة، ونفتا الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.

يذكر أن مدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، شهدت منذ يومين إصابة ربة منزل و3 أطفال بتسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، تم نقلهم إلى مستشفي البلينا المركزي للعلاج، ثم تحويلهم إلى مستشفى سوهاج العام.