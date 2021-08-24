خطبة الجمعة القادمة.. الأوقاف تبث تسجيلا صوتيا على يوتيوب للمرة الأولى

أعلنت وزارة الأوقاف بث تسجيل صوتي لموضوع خطبة الجمعة القادمة على موقع يوتيوب، للمرة الأولى، وكتبت على الفيديو: «الخطب الصوتية 1»، وجاء عنوان موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف «الوفاء وحفظ الجميل»، وكررت الوزارة التأكيد على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة قدر الإمكان ومراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد

موضوع خطبة الجمعة القادمة

واختارت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان «الوفاء وحفظ الجميل»، وهو ما أعلنته مساء الجمعة الماضي، وكان موضوع خطبتها عن «جبر الخاطر»، ثم قامت الوزارة بإعلان نص خطبة الجمعة عبر موقعها الرسمي وصفحتها على «فيس بوك» وهو عبارة عن 3 ورقات، تناولت فيها صورا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الاستعانة ببعض آيات الذكر الحكيم التي تحض على الوفاء، ثم نشرت الوزارة فيديو مدته نحو 8 دقائق على «يوتيوب» يتضمن الخطبة بتعليق صوتي.

الوفاء وحفظ الجميل

ويأتي موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف للحديث عن الوفاء وحفظ الجميل بعد موضوع «جبر الخاطر» الأسبوع الماضي، وقبلها من الحديث عن دروس الهجرة النبوية أحدهما تناول المسجد والسوق والعلاقة بينهما، وأيضا عن التخطيط واعتماد الكفاءات.

ترجمة خطبة الجمعة

وأعلنت وزارة الأوقاف، ترجمة خطبة الجمعة، في إطار الرقمنة والدعوة الإلكترونية، وبالتزامن مع موضوع خطبة الجمعة الذي تحدث عن دروس الهجرة النبوية «التخطيط واعتماد الكفاءات» فقد أكدت الوزارة ترجمة الخطبة إلى 9 لغات في صورة مكتوبة، فضلا عن ترجمة الخطبة إلى 7 لغات في صورة مسموعة.

وأشارت الوزارة في موضوع خطبة الجمعة القادمة إلى أن الوفاء وحفظ الجميل من القيم الإنسانية والأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف، وقد مدح الله عز وجل، الأنبياء عليهم السلام، لاتصافهم بهذا الخلق النبيل، كما ذكرت أن أولى الناس بالوفاء وحفظ الجميل لهم الوالدان، فهم أصحاب الفضل التام على أبنائهم، وقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين.