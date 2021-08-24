تعليم الغربية: آليات وخطوات تلقي المعلمين لقاح كورونا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم عن وضع خطوات عاجلة وتدشين لجان متخصصة لتطبيق آليات تلقي المعلمين لقاح كورونا بشكل منظم وفق قرارات ولوائح أقرتها وزارة التربية والتعليم علي مستوى مدارس الإدارات التعليمية العشرة .

لجان دورية للإشراف علي تلقي المعلمين لقاح كورونا في الغربية

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،والدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا .

من جانبه أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية أنه كلف مديري التعليم العموم ومديري المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمديرية، والتعليم الفني والمدارس الرسمية للغات، وإدارة الإحصاء بسرعة تشكيل اللجان المتخصصة لحصر أعداد المعلمين والبدء في توفير اللقاح لهم بالتعاون مع فرق طبية تابعة لمديرية الصحة والتأمين الصحي وفق بروتوكولات محددة .

وكشف وكيل التربية والتعليم أن الخطوات الرئيسية تشمل تسجيل أسماء المعلمين وتوقيع برتوكول تعاون مع التأمين الصحي ومديرية الصحة لتخصيص فرق طبية ثابتة ومتحركة للوصول إلي مواقع عمل المدرسين بالإدارات التعليمية والمدارس بقري ومراكز المحافظة.

تطبيق خطوات تستخدم في تطبيق القرار والوقوف علي الموقف الأخير لتسجيل اللقاح

كما وجه وكيل التعليم في تعليماته إلى أهمية تنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري 18 لسنة 2021 مؤكدا على ضرورة الانتهاء من تلقي المعلمين لقاح الكورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 م

ووضع «حسن»، وكيل الوزارة خطوات مرتبة للوقوف على كيفية تطبيق الخطوات والآليات التي تستخدم في تطبيق القرار والوقوف علي الموقف الأخير لتسجيل وإرسال التحديث علي المواقع المنظمة للعمل داخل الإدارات التعليمية العشرة .