بعد غلق باب التقديم.. شروط وضوابط النجاح في اختبارات القدرات بالكليات

انتهت أمس عملية التسجيل لاختبارات قدرات بتنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2021 - 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وفقًا لما حددته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» الشروط والضوابط الخاصة باختبارات القدرات في الكليات المختلفة وفق ما أعلنته الوزارة على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك على النحو التالي:

كليات الفنون الجميلة «تخصص عمارة»

توحيد اختبارات كليات الفنون الجميلة «تخصص عمارة» بجميع الجامعات الحكومية المصرية بناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات، على أن تكون كالآتي:

1- رسم معماري «من 70 درجة».

2 - اختبار التشكيل والابتكار «من 30 درجة».

3- اختبارذكاء ومعلومات عامة فى التخصص الإلكتروني.

شروط النجاح في الاختبارات:

- حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات «الرسم المعماري + التشكيل والابتكار» كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

كليات الفنون الجميلة «تخصص فنون»

تأتي اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة تخصص «فنون» في جزأين رئيسيين هما:

- اختبار الرسم «من 60 درجة».

اختبار التصميم الابتكاري «من 40 درجة».

شروط النجاح في الاختبارات:

- حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات «الرسم + التصميم» كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

كليات الفنون التطبيقية

تأتي اختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية في جزأين رئيسيين هما:

- اختبار الرسم «من 60 درجة».

- اختبار التصميم «من 40 درجة».

شروط النجاح في الاختبارات:

- حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات «الرسم + التصميم» كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

كليات الإعلام

تتناول الاختبارات قياس قدرات الطالب في 4 مجالات أساسية هي:

- المعلومات العامة.

- مقاييس اختبارات شخصية.

- اللغة الإنجليزية.

- المعلومات الإعلامية.

ويشمل الاختبار 75 سؤالًا «أسئلة اختيار من متعدد + أسئلة الصواب والخطأ».

شروط النجاح في الاختبارات:

- حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبار كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

كليات السياحة والفنادق

يأتي اختبار القدرات لكليات السياحة والفنادق في 3 أجزاء رئيسية، وهي:

- اختبار اللغة «الإنجليزية والفرنسية والألمانية».

- اختبار المعلومات العامة.

- اختبار السلوكيات ومهارات التواصل الفعّال.

ويشمل الاختبار 50 سؤالًا «أسئلة الصواب والخطأ».

شروط النجاح في الاختبارات:

- حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبار كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

كليات التمريض

يأتي اختبار القدرات لكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض في 4 مجالات رئيسية هي:

- اختبار اللغة الإنجليزية 25 درجة.

- اختبار التفكير الناقد 25 درجة.

- اختبار السمات الشخصية 25 درجة.

- المقابلة الشخصية.

ويشمل الاختبار 75 سؤالًا «أسئلة اختيار من متعدد + أسئلة الصواب والخطأ».

شروط النجاح في الاختبارات:

- حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبار والمقابلة الشخصية كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

كليات التربية الفنية

تأتي اختبارات القدرات في تخصص التربية الفنية في جزأين رئيسيين كما يلي:

- التعبير الفني «الرسم» 60 درجة.

- اختبار التصميم الزخرفي 40 درجة.

الأدوات المطلوب إحضارها أثناء تأدية الاختبار:

1. أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.

2. أقلام الفلوماستر.

3. ألوان خشبية.

4. أدوات هندسية «مسطرة، مثلث، برجل».

5. ممحاة رصاص «أستيكة».

6. سطح مستوِ من الخشب أو الكارتون مقاس 25×35 سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم «اختياري».

شروط النجاح فى الاختبارات:

- حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات «الرسم + التصميم الزخرفي» كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

كلية التربية الموسيقية

يشترط اجتياز اختبار القدرات لهذا التخصص والتي تتمثل في 3 أقسام، وهي:

- القدرات الفنية «غناء حر من اختيار الطالب أو مهارات فنية أو الاثنين معًا» 15 درجة.

- الجانب اللحني «أداء 4 نماذج لحنية» 45 درجة.

- الجانب الإيقاعي «أداء 4 نماذج إيقاعية» 40 درجة.

شروط النجاح في الاختبارات:

- حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.