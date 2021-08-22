بعد ظهور نتيجة التنسيق.. خطوات يتبعها الطالب للتقدم للكلية المرشح لها

يستمر طلاب الثانوية العامة لليوم الثاني على التوالي في تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى للتقديم بالجامعات، والذي من المقرر أن يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، الموافق 25 أغسطس الجاري، إذ كشف موقع التنسيق الإلكتروني، عن خطوات التقدم للكلية والمعهد بعد الانتهاء من تسجيل الرغبة ومعرفة الكلية والمعهد الذي تم الترشيح له.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» الخطوات التي يتبعها الطالب للتقدم إلى الكلية المرشح لها وفقًا للوقع الإلكتروني للتنسيق على النحو التالي:

خطوات التقدم للكلية المرشح لها الطالب

وحدد موقع التنسيق الإلكتروني خطوات التقدم للكلية والمعهد كالتالي:

ويمكن للطالب بعد الإعلان عن نتيجة الترشيح في كل مرحلة من مراحل التنسيق، أن يطبع بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، ويتوجه إلى الكلية التي تم ترشيحه إليها ليقدم أوراقه ويتم إجراءات قيده بالكلية، ويصطحب الطالب الأوراق المطلوبة التالية وهي:

1. الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

2. 6 صور شخصية.

3. شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

4. نموذج 2 جند للطلاب الذكور فقط (من مكتب التجنيد التابع له الطالب).

5. شهادة التفوق الرياضي (للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط).

6. موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من إحدى هاتين المدرستين للالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد.

وفيما يخص الكود والرقم السري، يتم تسليمه لكل جامعة من مكتب التنسيق، بحيث تتمكن الجامعة من إنزال المرشحين لها من طلاب الشهادات المختلفة وإنزال أي تعديلات على المرشحين نتيجة زيادة درجات أو تحويلات.

كما يمكن لكل جامعة أن تسحب كشوف أسماء وبيانات الطلاب المرشحين لكليات ومعاهد الجامعات المصرية من قاعدة بيانات التنسيق الإلكتروني مباشرة، إذ يتم ذلك عقب الإعلان عن نتيجة التحويلات الإلكترونية لكل مرحلة أو بعد حدوث أي تغير في الترشيحات بزيادة الدرجات.

وأشار موقع التنسيق إلى ضرورة أن تكون هذه الكشوف مؤمَّنة من العبث بها، مع التأكيد على أن يقوم مكتب التنسيق بما يلي:

- بعد إعلان نتيجة كل مرحلة من مراحل التنسيق والتحويلات، يرسل مكتب التنسيق كشوف بيانات الطلاب (CD) المرشحين للكليات من التنسيق الإلكتروني للجامعات، ويراعى أثناء ذلك، أنه في حالة تعديل هذه البيانات يتم إرسال التعديلات الجديدة فقط، وفي النهاية يرسل مكتب التنسيق نسخة نهائية بكل مراحل التنسيق.

- ويرسل مكتب التنسيق أيضًا بعض البيانات المتمثلة في كشوف بيانات الطلاب والـ(CD) الخاصة بهم إلى كل من (نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب – مدير عام شؤون التعليم والطلاب بالجامعة) على أن يتوليا إبلاغ ذلك لكليات ومعاهد الجامعة.