سيد قنديل: 250 ألف طالب تقدموا لخوض اختبارات القدرات «فيديو»

قال الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات بمكاتب التنسيق، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه بمد اختبارات القدرات حتى يوم 23 أغسطس كتسجيل، و24 أغسطس و25 أغسطس كامتحانات، موضحًا: «فلسفة المد هو أن بعض الطلاب أخفقوا ولديهم رغبات أخرى يريدون تحقيقها لذلك فقد ساعدناهم بهذا القرار، كما أن بعض الطلاب حدثت لهم بعض الظروف جعلتهم لا يخوضون الاختبارات في الموعد المحدد».

ما علاقة تظلمات الثانوية بامتحانات القدرات؟

وحول تظلمات الثانوية العامة ومدى تأثيرها على امتحانات القدرات، أكد: «مش بنبص إذا كان الطالب عليه مادة أو لا، الطالب بيمتحن القدرات، وتقديره محفوظ له، حتى يستوفي حالته مع وزارة التربية والتعليم، ونقول اتفضل لأن نتيجة اختبار القدرات هي لائق أو غير لائق».

250 ألف طالب تقدموا لخوض امتحانات القدرات

وأضاف قنديل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» الذي يعرض عبر شاشة «cbc»، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن الوزارة كانت مُصيبة في إجراء اختبارات القدرات قبل بدء التنسيق، حيث تقدم 250 ألف طالب على نحو 350 ألف أو 400 ألف رغبة للاختبار في التخصصات المختلفة، وهو عدد كبير لم يكن من الممكن خضوعه للاختبارات في فترة قصيرة.

وتابع رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات بمكاتب التنسيق: «كان علينا أن نضطلع بدورنا مبكرا، لأن هناك طلاب حددوا رغباتهم على وجه الدقة، وهناك طلاب آخرين لم يحددوا رغباتهم بعد، إحنا بنشتغل على الموهبة الحقيقية فعلا وعارف طريقه فين».