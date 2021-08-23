اختبارات القدرات 2021.. الفنون الجميلة والتطبيقية أعلى الكليات إقبالا

قال الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة المشرفة على اختبارات القدرات 2021، وعميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، أن عدد الذين سجلوا لاختبارات القدرات 2021 بمختلف الكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات وعددها 160 كلية ومعهد، قارب الـ230 ألف طالب سجلوا عبر الموقع الإلكتروني، بما يعادل 400 ألف رغبة تم تسجيلها، لافتا إلى أن عدد من نفذ الاختبارات، نحو 170 ألف طالب وطالبة .

اختبارات القدرات 2021: رصدنا عدد من حالات الاشتباه بكورونا بين الطلاب

وأضاف رئيس اللجنة المشكلة بمتابعة اختبارات القدرات 2021 في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعلى الكليات التي كان عليها لإقبال في التسجيل لاختبارات القدرات 2021، الفنون الجميلة والفنون التطبيقية، وكليات الإعلام وكليات التربية الرياضية، لافتا إلى أن العام الجاري، شهد إقبالا كثيفا في التسجيل لاختبارت القدرات، أملاً من الطلاب في ضمان فرص الالتحاق بالكليات، في ظل تدني مجاميع الثانوية العامة 2021.

وتابع قنديل، أنه لم يجري رصد أي مشكلات بشأن اختبارات القدرات 2021، أو تنفيذها خلال الفترة الماضية، لافتا إلى إلى أنه جرى رصد عدد من حالات الاشتباه بكورونا بين الطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات، موضحا أنه جرى التعامل معهم دون أي مشكلات تذكر: «رصدنا حالات لا تذكر ولا تمثل حاجة في الميه».

وأكد الدكتور سيد قنديل، أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية، للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، لافتا إلى أن الأربعاء المقبل، آخر أيام تنفيذ اختبارات القدرات 2021، للطلاب الذين سجلوا اليوم، لأداء اختبارات القدرات، موضحا أن نتائج اختبارات القدرات، أشارت إلى ارتفاع نسب النجاح بمختلف الاختبارات.