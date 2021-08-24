مقتل فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال

ذكرت السلطات الفلسطينية أن فتى فلسطينيا قتل في اشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي فى الضفة الغربية، مضيفة إن الفتى، 15 عاما، توفي بعد إصابته برصاصة في رأسه في مدينة نابلس.

من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنوده نفذوا عملية اعتقال في مخيم بلاطة للاجئين عندما تعرضوا لإطلاق النار من أسطح منازل قريبة، مشيرا إلى أن كتلا حجرية كبيرة ألقيت على الجنود، الذين فتحوا النار على شخص ادعوا إنه كان على وشك إسقاط حجر كبير عليهم وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على مواقع في قطاع غزة أمس مساء الإثنين، وأطلقت حركة حماس النار من مدافع رشاشة عبر الحدود، ما شكل أعنف قتال عبر الحدود منذ الحرب التي استمرت أحد عشر يوما في مايو الماضي وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلى إن سلسلة من الغارات الجوية في قطاع غزة خلال الليل أصابت موقعا لتصنيع الأسلحة تابعا لحركة حماس، ونفقا، وموقعا لإطلاق صواريخ تحت الأرض، منوها إلى أنه قصف نفقا إضافيا للمسلحين بعد أن أطلقت حماس النار من مدافع رشاشة عبر الحدود.

تصاعد المواجهات بين جنود الاحتلال والفلسطنيين

وتصاعدت التوترات خلال الأيام الماضية فى غزة، كما تصاعدت المواجهات بين جنود الاحتلال والفلسطينين بعد مظاهرة دعت لها فصائل فلسطينية، احتجاجا على استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، لأول مرة منذ توقف ما عرف باسم مسيرة العودة قبل نحو عامين.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلى غارات على مسيرة سلمية فى القطاع مسلء السبت الماضي، أصيب فيها 41 فلسطينيا وفقا لوسائل إعلام.

فيما يجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه وذلك للولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الجاري.