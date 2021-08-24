الاحتلال يواصل انتهاكاته: يقصف عدة مناطق في قطاع غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في حق الفلسطينيين وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقطاع غزة، وقصفت القطاع المحاصر، وقالت إن القصف جاء ردا على إطلاق البالونات الحارقة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات عنيفة على أهداف في قطاع غزة، ردا على إطلاق البالونات الحارقة.

وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، أمس، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ موقعًا للفصائل غربي خانيونس جنوب القطاع، ما أحدث دوي انفجارات ضخمة سمعت من مناطق بعيدة.

وتسبب القصف الإسرائيلي، بأضرار كبيرة في الأماكن المستهدفة وفي بعض منازل وممتلكات المواطنين القريبة، دون الإبلاغ عن وقوع عن إصابات، كما استهدفت طائرات الاحتلال بعدة صواريخ وبفارق زمني، أرضًا في منطقة الفخاري شرقي محافظة خان يونس، كما شنت الطائرات الإسرائيلية، غارات على أرض شرقي حي الزيتون شرق مدينة غزة.

من جانبها، أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إلى أن طائرات الاحتلال قصفت بـ4 صواريخ على الأقل، موقعا غرب محافظة خان يونس، وأرضا زراعية جنوب شرق مدينة غزة.

الاحتلال يستهدف بـ5 صواريخ موقع القادسية التابع للفصائل غرب خان يونس

وذكرت وكالة «معا» الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال، استهدفت بـ5 صواريخ موقع القادسية التابع للفصائل غرب مدينة خان يونس.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية، محيط مقبرة الشهداء شرق بلدة جباليا الواقعة على بعد 4 كيلومترات شمال مدينة غزة، وموقعا شرق حي الشجاعية.

وأغارت طائرات الاحتلال، مرتين على أرض قرب المقبرة الشرقية شرق جباليا شمال القطاع، فيما أطلقت المدفعية الإسرائيلية، قذائف إنارة شرقي محافظة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها صوب قوارب الصيادين في بحر السودانية غرب بيت لاهيا، شمال القطاع، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

من جانبها، ردت الفصائل الفلسطينية، بإطلاق مضادات أرضية تجاه طائرات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، فلسطينيا من مدينة سلفيت الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، وقالت مصادر فلسطنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت عبدالله نشأت، في أثناء عمله في أرض بمنطقة الرأس شمال غربي سلفيت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».