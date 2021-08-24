فهمتوا غلط.. تضارب التصريحات الأوكرانية بشأن الطائرة المختطفة في كابول

أثارت تصريحات نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفجيني ينين، بشأن اختطاف مجهولين طائرة أوكرانية، بعد وصولها إلى العاصمة الأفغانية كابول، لتنفيذ عملية إجلاء لرعايا البلاد، والتوجه بها إلى إيران، الكثير من الجدل، لا سيما أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، نفى وجود طائرات مختطفة لأوكرانيا في المجمل.

متحدث الخارجية الأوكرانية ينفي اختطاف الطائرة

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، تصريحات نائب وزير الخارجية، يفجيني ينين، بشأن حادث «اختطاف» طائرة إجلاء أوكرانية في كابول والتوجه بها إلى إيران، قائلا: «إنه كان يشرح بشكل عام، الصعوبات غير المسبوقة التي كان على الدبلوماسيين مواجهتها من أجل إخراج الأوكرانيين».

وأضاف نيكولينكو: «أن الهدف كان التأكد من أن الأشخاص المحددين، قد استقلوا طائرة معينة في ظروف آمنة، ثم عادوا بأمان إلى ديارهم»، بحسب وكالة «إنترفاكس الأوكرانية».

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية: «لا توجد طائرات أوكرانية مختطفة في العاصمة الأفغانية كابول، أو في أي مكان آخر، المعلومات حول الطائرة المخطوفة، التي نقلتها وسائل الإعلام، لا تتوافق مع الواقع».

وكان نائب وزير الخارجية الأوكراني، قد قال صباح اليوم الثلاثاء: «استولى أشخاص مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي، ويوم الثلاثاء، بالفعل سرقت منا طائرة، وتوجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة، بدلا من إجلاء الأوكرانيين».

وأضاف ينين: «أما محاولاتنا الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا لم تنجح أيضًا، لأن ركابنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار»، موضحا أن السلك الدبلوماسي الأوكراني بأكمله، برئاسة وزير الخارجية، دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة.

وتجرى علميات إجلاء المواطنين الأجانب، والأفغان من أفغانستان العاملين مع منظمات أجنبية، عبر المطار الوحيد في العاصمة الأفغانية «كابول»، الذي يخضع لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي «الناتو».