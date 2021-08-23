أفغانستان تعلق الرحلات الجوية من مطار كابول حتى إشعار آخر

أعلنت هيئة الطيران المدني الأفغانية، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية في مطار كابول الدولي حتى إشعار آخر.

وقالت الهيئة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تم تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار حامد كرزاي الدولي».

وحثت الهيئة المواطنين على عدم زيارة منطقة مطار كابول الدولي «تجنبا للازدحام والحوادث المحتملة اللاحقة».

يذكر أن هيئة الطيران المدني الأفغانية تعمل على استئناف الرحلات الجوية بين الولايات الأفغانية وخارجها.

في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أفغانية بإغلاق مطار كابول الدولي لمدة يومين من أجل إجلاء الأشخاص المتواجدين حاليا في أراضيه.

وقتل صباح اليوم جندي أفغاني وأصيب 3 آخرين في مواجهات اندلعت في مطار العاصمة الأفغانية «كابول».

وكان مسؤول عسكري ألماني في أفغانستان، قال في وقت سابق، إن معارك اندلعت بين القوات الأفغانية ومسلحين مجهولين في المطار، فيما قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن القوات الأمريكية والألمانية في المطار شاركتا في المواجهات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.