اشتباكات في مطار كابول تسفر عن مقتل جندي أفغاني

قتل جندي أفغاني وأصيب 3 آخرين في مواجهات اندلعت في مطار العاصمة الأفغانية «كابول». وكان مسؤول عسكري ألماني في أفغانستان، قال في وقت سابق، إن معارك اندلعت بين القوات الأفغانية ومسلحين مجهولين في المطار، فيما قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن القوات الأمريكية والألمانية في المطار شاركتا في المواجهات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم، أنها سترسل طائرة عسكرية إلى أفغانستان في وقت لاحق لإعادة رعاياها والأفغان الذين يعملون في السفارة اليابانية أو مع البعثات اليابانية

واشنطن ترسل 6 طائرات تجارية للمساعدة في نقل أشخاص تم إجلاؤهم من أفغانستان

وأمرت الولايات المتحدة، أمس الأحد، بإرسال 6 طائرات تجارية للمساعدة في نقل أشخاص تم إجلاؤهم من أفغانستان، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن 18 طائرة، بينها طائرات تابعة لشركات: «يونايتد» و«أمريكان إيرلاينز» و«دلتا» وغيرها، تُستخدم لنقل أشخاص غادروا أفغانستان بالفعل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال، مساء أمس الأحد، إن أولوية بلاده في كابول هي إجلاء المواطنين الأمريكيين في أسرع وقت ممكن، مضيفا، في كلمة تلفزيونية من «البيت الأبيض»:«أجلينا 12 ألف شخص من كابول منذ 14 أغسطس وسنعمل على إجلاء كافة الأمريكيين الراغبين بالعودة للوطن.

وأقر الرئيس الأمريكي، أن إجلاء آلاف الأشخاص من العاصمة الأفغانية، عملية قاسية ومؤلمة، وشدد المسؤول الأمريكي، على أن الإدارة الأمريكية تعمل على إعادة المواطنين الامريكييين ورعايا حلفاء واشنطن.

وكان بايدن، قال في وقت سابق، إن الوضع الأمني في أفغانستان يتغير بسرعة، مضيفا إن الدعم الأمريكي لأفغانستان سيتواصل، وأشار الرئيس الأمريكي، إلى وجود حشود من المدنيين الأفغان حول مطار العالصمة الأفغانية.

وقالت مصادر صحفية بريطانية، إن لندن تخطط لإجلاء ما يصل إلى 6000 من رعاياها والمواطنين الأفغان من مطار كابول هذا الأسبوع، فيما أشارت صحيفة «التيلجراف» البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيطلب تأجيل الانسحاب من أفغانستان.

اتفاق أمريكي بريطاني على تنسيق الجهود في إجلاء رعايا البلدين والأفغان المتعاونين

من جانبه، بحث وزير الدفاع البريطاني بن والاس، مع نظيره الأمريكي لويد اوستن، تطورات الأوضاع في أفغانستان، واتفق الوزيران، خلال اتصال هاتفي على تنسيق الجهود في إجلاء رعايا البلدين والأفغان المتعاونين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ووافقت الكويت، على عبور 5 آلاف أفغاني سيتم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى الولايات المتحدة، بناء على توجيهات أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

بدوره، قال مسؤول في «طالبان»، إن القوات الأجنبية لم تسع لتمديد المهلة التي حددتها لمغادرة البلاد والتي تنتهي في 31 أغسطس الجاري، فيما كشف تقرير لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، الطريقة التي تتبعها الحركة لتمييز الأفغان المتعاونين مع القوات الأمريكية أو الحكومة السابقة.

وقالت الشبكة الأمريكية، إن «طالبان»، سيطرت على أنظمة تحديد الهوية التي خلفتها الحكومة السابقة، مما يعني أن مسلحي الحركة لديهم القدرة على تمييز من ستتم مطاردتهم، موضحة أن هذه الأنظمة صممتها واشنطن خصيصا لصالح الحكومة الأفغانية السابقة، لضمان أمنها وأمن المتعاونين معها.

وكانت «طالبان»، اعلنت أمس الأحد، شن هجوم واسع النطاق على «وادي بنجشير»، المنطقة الوحيدة التي لا تزال خارج سيطرة الحركة، وقالت في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن المئات من عناصرها توجهوا نحو ولاية بنجشير للسيطرة عليها، بعد رفض مسؤولي الولاية المحليين تسليمها بشكل سلمي.

وكان المتحدث باسم المكتب السياسي لـ«طالبان»، محمد نعيم، قال في وقت سابق، إن تنظيم «القاعدة» غير موجود في أفغانستان وليست لـ الحركة علاقة به، مضيفا في تصريحات تلفزيونية، إن اتفاق السلام بين «طالبان» والولايات المتحدة، نص على عدم السماح لأي جهة متطرفة باستخدام أراضي أفغانستان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.