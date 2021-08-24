مؤشرات البورصة تستهل التعاملات على ارتفاعات جماعية

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاعات جماعية لتواصل الارتفاع الذي أنهت عليه جلسة أمس، بعد انتهاء عمليات جني الأرباح.

مؤشر «إيجي إكس 30»

وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.5%، ليغلق عند مستوى 10884.29 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.23%، مستهلاً تعاملات الجلسة عند مستوى 3010.34 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 100»

وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.10%، لينهي التعاملات عند مستوى 3976.25 نقطة.

مؤشر « إيجي إكس 50»

كما ارتفع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.98%، في بداية تعاملات الجلسة عند مستوى 2444.11 نقطة.

قيم وأحجام التداول

وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، فقد بلغت قيم التداولات في الوقت الحالي 546.4 مليون جنيه، من خلال التداول على 128.75 مليون سهم، من خلال تنفيذ 15.041 ألف صفقة.

وشهدت بداية الجلسة التداول على 173 سهما، حيث ارتفع 79 سهما، فيما انخفض 40 أخرى، واستقر 54 سهما دون تغيير.

وكانت البورصة قد أنهت تعاملات جلسة أمس على ارتفاعات جماعية، بعد انتهاء عمليات التصحيح وجني الأرباح للأسهم القيادية ليخترق مؤشر «إيجي إكس 30» مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10850 نقطة.

توقعات حركة المؤشرات

وتشير التوقعات إلى أن الاستقرار أعلى مستوى الدعم 10850 نقطة يستهدف المؤشر مستوى المقاومة 11000 ثم 11200 وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح مؤقتة للأسهم القيادية عند مستوي المقاومة قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم 10850 نقطة.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي اكس 70»، فتشير التوقعات إلى أنه في حالة ظهور عمليات تصحيح وجني أرباح لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة يستهدف المؤشر مستوى الدعم 2920 نقطة.