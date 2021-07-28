عاجل.. الحكم بإعدام تاجر مواشي قتل شابين في الدقهلية (فيديو)

حكمت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالأمس، حضوريا وبإجماع آراء أعضائها، بمعاقبة عمرو محمد الداودي، بالإعدام شنقا عما أسند إليه، من قتل شابين بسلاح ناري وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الناري الذخيرة المضبوطين، وذلك لأنه قتل شخصين بسلاح آلي قرية الحوتة مركز المنزلة يوم 20/10/2020 عمدا على إثر خلافات سابقة بينهم، رغم أنه تم حل تلك الخلافات إلا أنه أطلق صوبهما أعيرة نارية، ما تسبب في إصابتهما التي أودت بحياتهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي رئيس المحكمة، والمستشار حاتم محمد مبروك، والمستشار محمد شرابي، المستشار محمد حسن عاشور، وأمانة السر كل من وليد الكردي وزكريا محمد، وذلك في القضية رقم 11171 لسنة 2020 جنايات المنزلة والمقيدة برقم 1938 لسنة 2020 كلي شمال المنصورة.

وأكد رئيس المحكمة في حكمه، أنه سبق وأن قررت المحكمة إحالة أوراق الدعوى عن المتهم عمرو محمد الداودي، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه، وتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.

وورد تقرير فضيلة مفتي الجمهورية بأنه متى كان ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت بالطريق الشرعي، قبل المتهم عمرو محمد الدوادي علي فايد، ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ القصاص عنه كان جزائه الإعدام قصاصا لقتله المجني عليهما أحمد آدم عبد الحميد فايد، عبد الرحمن عبد الحميد عبد الحميد فايد، جزاء وفاق، لذلك حكمت حضوريا وبإجماع أراء أعضائها بمعاقبة عمرو محمد الداودي، بالإعدام شنقا عما أسند إليه.

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وكان المستشار حسام الدين مصطفى محجوز المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية بعد الاطلاع الأوراق قرر إحالة المتهم عمرو محمد الداودي علي فايد ، 37 سنة، تاجر مواشي - ومقيم قرية الحوته، مركز المنزلة - محافظة الدقهلية . لأنه في يوم 20/10/2020 بدائرة مركز المنزلة قتل المجني عليه أحمد آدم عبد الحميد فايد، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن أطلق صوبه أعيرة نارية من سلاح ناري «بندقية آلية» كانت حوزته محدثا إصابة الموصوفة تقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته على

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان آنفی البيان قتل المجني عليه عبد الرحمن عبد الحميد عبد الحميد فايد، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن أطلق صوبه أعيرة نارية من السلاح الناري الذي كان بحوزته محدثا إصابته الموصوفة تقرير مصلحة الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرع- أن إصابة المجني عليهما المتوفيان لرحمة مولاهما إصابة نارية حدثت من جراء إطلاق عيار ناري صوبهما من سلاح ناري وهي جائزة الحدوث على النحو الوارد بمذكرة النيابة العامة ومن مثل السلاح المضبوط «بندقية اليه» ، وتعزى وفاتهما إلى حالتهما الإصابية النارية والتي أدت إلى نزيف دموي جسيم انتهت بالوفاة .